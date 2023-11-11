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مودرن دبلوماسي: عقارات دبي تزدهر

11/11/2023 7:23:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل سوق العقارات في دبي ازدهاره، إذ يجذب المستثمرين بعائدات الإيجار المرتفعة التي تتجاوز 10% في بعض المناطق، وفق موقع مودرن دبلوماسي الأوروبي.

وشهدت الإمارة، ارتفاعاً سريعاً في أسعار العقارات، حيث نمت بنسبة تزيد على 20% سنوياً في 2023، ما يجعلها ثاني أسرع سوق عقاري نمواً في العالم. ويضيف: «وبينما كان الروس أكبر المشترين في 2022، فإن دولة الإمارات تشهد عام 2023 المزيد من الأوروبيين والصينيين، بالإضافة إلى الهنود والبريطانيين المهتمين بشراء العقارات». ويستشهد الموقع بتصنيف مؤشر الفقاعة العقارية العالمية التابع لـ UBS، دبي كواحدة من أكثر الأسواق أماناً.

وتشير التوقعات، وفق الموقع، إلى أن دبي تجتذب 4500 مليونير خلال 2023، كما أن إصدار 3.4 ملايين تصريح إقامة جديد في الأشهر الـ 12 الماضية يسلط الضوء على استمرار جاذبيتها وتألقها.

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