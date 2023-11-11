دبي للطيران.. خطوات طموحة في رسم مستقبل الاستدامة

تنطلق غداً، فعاليات النسخة 18 لمعرض دبي للطيران 2023، بمشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ تجمع الإمارة كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، فيما تمضي صناعة الطيران في دبي، بخطوات ثابتة وطموحة لرسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

ويرسخ معرض دبي للطيران، ريادة الإمارة في الاستثمار بالطاقة منخفضة الانبعاثات، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، حيث تدعم دبي الجهود العالمية لتسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي، فيما تتبنى الإمارة حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة.

ومع انطلاق «دبي للطيران»، تتصاعد المؤشرات الإيجابية، حيث تستعرض الشركات المشاركة في نسخة 2023، أحدث التقنيات والمبتكرات التي ستسهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران. كما يسعى المشاركون في المعرض بنشاط إلى دعم سوق وقود الطيران المستدام والبحث عن فرص جديدة لاستخدامه.

ويتأهب العارضون وكبريات شركات التصنيع، لعقد صفقات مليارية خلال الحدث العالمي، فيما تركز دورة 2023 على متابعة النمو والابتكار في القطاع.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ويلعب معرض دبي للطيران، دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

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