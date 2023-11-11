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دبي للطيران.. خطوات طموحة في رسم مستقبل الاستدامة

11/11/2023 7:23:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً، فعاليات النسخة 18 لمعرض دبي للطيران 2023، بمشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ تجمع الإمارة كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، فيما تمضي صناعة الطيران في دبي، بخطوات ثابتة وطموحة لرسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

ويرسخ معرض دبي للطيران، ريادة الإمارة في الاستثمار بالطاقة منخفضة الانبعاثات، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، حيث تدعم دبي الجهود العالمية لتسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي، فيما تتبنى الإمارة حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة.

ومع انطلاق «دبي للطيران»، تتصاعد المؤشرات الإيجابية، حيث تستعرض الشركات المشاركة في نسخة 2023، أحدث التقنيات والمبتكرات التي ستسهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران. كما يسعى المشاركون في المعرض بنشاط إلى دعم سوق وقود الطيران المستدام والبحث عن فرص جديدة لاستخدامه.

ويتأهب العارضون وكبريات شركات التصنيع، لعقد صفقات مليارية خلال الحدث العالمي، فيما تركز دورة 2023 على متابعة النمو والابتكار في القطاع.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ويلعب معرض دبي للطيران، دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

صناعة الطيران في دبي تتخذ خطوات ثابتة وطموحة لرسم معالم مستقبل أكثر استدامة الطيران العالمي يستكشف من دبي الفرص والاستثمارات دناتا جاهزة لدعم وخدمة معرض دبي للطيران «دبي للطيران» يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والفضاء «سكاي فيو» توفر للزوار مشاهدة العروض الجوية «ليوناردو» تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي إيطاليا تستعرض ابتكاراتها في مجال الطيران والفضاء طيران الإمارات تفتتح العرض الجوي لمعرض دبي للطيران 2023 «محمد بن راشد للطيران» يكشف عن مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد وكالة الإمارات للفضاء تقود أول مشاركة لجناح الفضاء بـ«دبي للطيران» الخطوط الجوية القطرية تشارك في المعرض «كريساليون موبيليتي» تستعرض طائرتها الكهربائية «إنتجريتي» «عنان» تكشف عن طائرات ذاتية القيادة مصممة ومنتجة بدبي «دبي للطيران» يعزز فرص الأجيال ويدعم الصناعة المحلية «آر تي إكس» تستعرض تقنيات تحويلية لمنظومة طيران أكثر ترابطاً واستدامة

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