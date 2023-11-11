وزارة الصحة الفلسطينية : مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد القتلى من مدينة جنين في حين أن الاثنين الآخرين من بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من المدينة.

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