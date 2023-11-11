وزارة الصحة الفلسطينية : مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة شبان فلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد القتلى من مدينة جنين في حين أن الاثنين الآخرين من بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من المدينة.
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