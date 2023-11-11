ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية ويواصل مطاردة جيرونا على صدارة الدوري الإسباني

اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا 5 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر، وبفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلعب في وقت لاحق اليوم الأحد مع ضيفه ألافيس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الثانية عن طريق داني كارفخال، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأضاف فينسيوس الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 49، ثم سجل زميله رودريجو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و84، فيما سجل هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 88.

وبدأ الريال المباراة بضغط مبكر، ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة الثانية عن طريق داني كارفخال، الذي تسلم كرة من الجهة اليمنى ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك جيورجي ماماردشفيلي حارس فالنسيا .

وضغط الريال بكل قوته، وسدد توني كروس كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، لكنها اصطدمت بالعارضة في الدقيقة العاشرة.

وواصل الريال ضغطه، وتصدى حارس فالنسيا لأكثر من فرصة خطيرة لفينسيوس ورودريجو، ليمنع الريال من تسجيل هدف ثان في شباكه.

وفي الدقيقة 43 سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق فينسيوس، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله رودريجو، ليضعها في شباك ماماردشفيلي بنجاح.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه بكل قوة، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عن طريق فينسيوس.

وجاء هدف فينسيوس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك بلنسية معلنا تعزيز تقدم الريال بثلاثية.

ولم تمر دقيقة حتى نجح رودريجو في تسجيل الهدف الرابع، مستغلا خطأ في التمرير من حارس بلنسية، ليضع الكرة في شباكه.

وبعد ذلك تبادل لاعبو ريال مدريد الكرات فيما بينهم، بينما استسلم فريق فالنسيا تماما للنتيجة ولم ينجح لاعبوه في الخروج بالكرة في هجمات

مرتدة على مرمى أندري لونين حارس الريال.

وفي الدقيقة 84 سجل رودريجو الهدف الخامس للريال، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ مدافع فالنسيا ويسدد كرة في الشباك.

وسجل فالنسيا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 88 عن طريق هوجو دورو، الذي تلقى كرة عرضية من زميله هوجو جونزاليس، ليضعها في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز ريال مدريد

5 /1.

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