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الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على غزة

11/11/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر .

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي مثل "غفعاتي" و "شلداغ".

وذكر الجيش أيضا أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وكانت حركة حماس نشرت في وقت سابق شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين بينما كانوا يتحصنون في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 43 جنديا منذ بداية الهجوم البري.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم السبت ، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 361 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

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