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ختام أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

11/11/2023 7:23:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اختتمت في الرياض
السبت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية .

وأكدت القمة على جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

ورحبت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر للعام الحالي 2023،

وأكدت مركزية القضية الفلسطينية وأن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب.

كما أكدت استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية.

وأدانت جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف.

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