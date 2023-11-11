اشترط إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240.. نتانياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

، السبت، إن جيش إسرائيل سيواصل معركته ضد حركة حماس في قطاع غزة "بكل قوة"، في رفض للدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف إطلاق النار.

وصرح نتانياهو

في خطاب متلفز بأن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا إلا إذا أطلق المسلحون في غزة سراح جميع الرهائن الـ 240 الذين احتجزتهم حماس في هجومها المميت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

كما أصر نتانياهو

على أنه بعد الحرب، التي تدخل الآن أسبوعها السادس، سيتم نزع سلاح قطاع غزة وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية هناك.

ويبدو أن مثل هذا الموقف يتعارض مع سيناريوهات ما بعد الحرب التي طرحتها الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي قالت إنها تعارض إعادة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وردا على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتانياهو

إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريا لملاحقة المسلحين.

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