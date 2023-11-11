تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط نتيجة حادث تدريب

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنت السبت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم).

ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان "مساء العاشر من نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت"، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.

وتابعت "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".

وسارعت واشنطن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة - بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى - بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم جوي وبري وبحري متواصل على غزة قالت وزارة الصحة في القطاع إنه خلف أكثر من 11 ألف قتيل.

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