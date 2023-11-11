تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط نتيجة حادث تدريب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحطمت طائرة عسكرية أمريكية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنت السبت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم).
ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.
وقالت "يوكوم" في بيان "مساء العاشر من نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت"، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.
وتابعت "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".
وسارعت واشنطن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة - بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى - بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 أكتوبر، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.
ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم جوي وبري وبحري متواصل على غزة قالت وزارة الصحة في القطاع إنه خلف أكثر من 11 ألف قتيل.
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