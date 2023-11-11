الجيش الأردني: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

وأوضحت بترا أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

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