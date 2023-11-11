اقتراح بقانون شوري بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تفي‭ ‬باحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصفة‭ ‬مستدامة‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وأسعار‭ ‬السلع‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السلعي‭ ‬للأشخاص‭ ‬وحماية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بدوام‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وبصفة‭ ‬خاصة‭ ‬الأساسية‭ ‬منها‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬وآمنة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وتوفير‭ ‬المخزون‭ ‬الآمن‭ ‬منها‭.‬

وشدد‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬حصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يشكل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬التعاون‭ ‬العادل‭ ‬بين‭ ‬النشاط‭ ‬العام‭ ‬والنشاط‭ ‬الخاص‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬حرص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مفهوم‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬للأمن‭ ‬المرتبط‭ ‬باحتياجات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وفي‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفر‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬إشباع‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والاعتباريين‭ ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬الأفراد‭ ‬والتجار‭ ‬والشركات‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬الأخرى‭.‬

قدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل،‭ ‬جمال‭ ‬فخرو،‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬على‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي،‭ ‬ود‭. ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭.‬

وقالت‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يأتي‭ ‬تلبية‭ ‬للأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬جلالته‭ ‬‮«‬وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬ترتقي‭ ‬بجودة‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬واستمرار‭ ‬تمتعه‭ ‬بالعيش‭ ‬الكريم،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬تبادر‭ ‬البحرين،‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬بتبني‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مادة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تعريف‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنها‭ ‬أية‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬حكومية‭ ‬تكون‭ ‬معنية‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وغير‭ ‬تابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬التجارة،‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬تعريفا‭ ‬للمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬بأنه‭ ‬جميع‭ ‬السلع‭ ‬المحدد‭ ‬أسماؤها‭ ‬وكمياتها‭ ‬والواجب‭ ‬استدامة‭ ‬توافرها‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لهما،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاقتراح‭ ‬إلى‭ ‬مخزون‭ ‬الأمان‭ ‬بأنه‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عنها‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السلعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬باعتبارها‭ ‬أي‭ ‬سلعة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬نسبية‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬نوعها‭ ‬أو‭ ‬قيمتها‭ ‬أو‭ ‬توافرها‭ ‬أو‭ ‬توافر‭ ‬بدائل‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬عليها،‭ ‬والواجب‭ ‬استدامة‭ ‬توافر‭ ‬مخزون‭ ‬لها‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬التجارة‭ ‬تعمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬توافر‭ ‬السلع‭ ‬بكميات‭ ‬كافية‭ ‬ومستدامة‭ ‬وآمنة،‭ ‬ولها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬تحديد‭ ‬حجم‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ونسبة‭ ‬مخزون‭ ‬الأمان،‭ ‬تحديد‭ ‬أصناف‭ ‬وكميات‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬والمدة‭ ‬المقررة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بها،‭ ‬دراسة‭ ‬وتقدير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ومتابعة‭ ‬حجم‭ ‬استهلاك‭ ‬كل‭ ‬منها،‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬مخزون‭ ‬الأمان‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مع‭ ‬المزودين،‭ ‬اقتراح‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحجم‭ ‬وكمية‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬إعداد‭ ‬قواعد‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوافر‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبلدان‭ ‬المنشأ‭ ‬ومتابعتها‭ ‬مع‭ ‬المزودين،‭ ‬إجراء‭ ‬المراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬كفاية‭ ‬المخزون‭ ‬القائم‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬سد‭ ‬العجز‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬وجد،‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬تأمين‭ ‬وإدامة‭ ‬وسلامة‭ ‬المخزون‭ ‬الوطني‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬آمن‭ ‬ودائم‭ ‬منها،‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أتاح‭ ‬للائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬الأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ومخزون‭ ‬الأمان‭ ‬والسلع‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الثالثة‭ ‬يلزم‭ ‬المزودين‭ ‬بتخزين‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مخازن‭ ‬آمنة‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وإخطار‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمخزون‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتوفرة‭ ‬لديه‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬طلبها،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والاحتياطات‭ ‬المتخذة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬للوزارة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬إجراء‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مع‭ ‬المزود‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬متابعة‭ ‬كميات‭ ‬وأصناف‭ ‬وحالة‭ ‬المخزون‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طرأت‭ ‬أزمة‭ ‬أو‭ ‬خطر‭ ‬حال‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬للسوق‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬فللوزير‭ ‬بقرار‭ ‬مسبب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬وقتية‭ ‬لمواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬النقص،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بحظر‭ ‬تصدير‭ ‬سلعة‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تصديرها‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬بشأن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وتحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬عليها‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬النقص‭.‬

ويحظر‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬القيام‭ ‬بنشر‭ ‬أي‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ - ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬ – ‭ ‬عن‭ ‬المخزون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسلع‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك،‭ ‬أو‭ ‬إبرام‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬أو‭ ‬عقد‭ ‬أو‭ ‬اتفاقية‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬إنتاجها‭ ‬أو‭ ‬استيرادها‭ ‬أو‭ ‬تبادلها،‭ ‬أو‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬التواطؤ‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬التوريد‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بالمخزون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬إغلاق‭ ‬المحال‭ ‬أو‭ ‬المصانع‭ ‬أو‭ ‬المخازن‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬أو‭ ‬إيقاف‭ ‬نشاطها‭ ‬أو‭ ‬تغييره‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭. ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬مصطنعة‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬جوهرية‭ ‬بالسلع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يخولهم‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬اختصاصهم‭ ‬وتكون‭ ‬متعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬وظائفهم،‭ ‬ويكون‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬سلطة‭ ‬دخول‭ ‬الأماكن‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬سجلات‭ ‬ومستندات‭ ‬وطلب‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬اللازمة‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬وتحرير‭ ‬المحاضر‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬وتحال‭ ‬المحاضر‭ ‬المحررة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الوزير‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه

وكشفت‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ويعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ويتيح‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬للمحكمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإدانة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بوقف‭ ‬النشاط‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجريمة‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬بوقف‭ ‬النشاط‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬بإلغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬الصادر‭ ‬بمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬نهائيا‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإدانة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬5‮»‬‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يجوز‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬مصادرة‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬إعدامها‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬ونشر‭ ‬ملخص‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬جريدتين‭ ‬يوميتين‭ ‬محليتين‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭.‬

وألزم‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬الوزير‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذه‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لنشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

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