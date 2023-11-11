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مشيدا بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في القمة العربية الإسلامية

11/11/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

واوضح‭ ‬أن‭ ‬تأكيد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬كارثية‭ ‬تفوق‭ ‬القدرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬التحمل،‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬التاريخي‭ ‬الراسخ‭ ‬والمتواصل‭.‬

ومؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬له‭ ‬الكلمة‭ ‬بأن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تجاهل‭ ‬القرارات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬لجهود‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬لحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬المنطقة،‭ ‬وضرورة‭ ‬قيام‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بدوره‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬توقف‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والحصار،‭ ‬وسياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭.‬

ومعربا‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬البرلماني‭ ‬التام‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬المطالبة‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬طارئة‭ ‬ومستقلة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬المتخذة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وبالتحقيق‭ ‬المحايد‭ ‬فيما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬متصاعد،‭ ‬وحشد‭ ‬الجهود‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬ما‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقف‭ ‬دائما‭ ‬مع‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وبإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وطبقاً‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

ومثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الرائد‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واحلال‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬والمستدام‭.‬

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