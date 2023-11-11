مشيدا بمضامين كلمة ولي العهد رئيس الوزراء في القمة العربية الإسلامية

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- Akhbar Al Khaleej) أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة التي وجهها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في القمة العربية الإسلامية المشتركة، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
واوضح أن تأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لموقف مملكة البحرين مع الشعب الفلسطيني الشقيق أمام ما يعانيه من أوضاع كارثية تفوق القدرة الإنسانية على التحمل، هو الموقف البحريني التاريخي الراسخ والمتواصل.
ومؤكدا أهمية ما أشارت له الكلمة بأن استمرار الحرب على قطاع غزة مع تجاهل القرارات والمواثيق الدولية يشكل تهديدا لجهود تحقيق السلام العادل والشامل لحاضر ومستقبل المنطقة، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لتنفيذ هدنة إنسانية توقف كافة أشكال العنف والحصار، وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري.
ومعربا عن الدعم البرلماني التام بما جاء في الكلمة من المطالبة بتشكيل لجنة دولية طارئة ومستقلة للإشراف على تطبيق القرارات المتخذة لضمان توفير أعلى مستويات الحماية للشعب الفلسطيني، وبالتحقيق المحايد فيما حدث ويحدث من عنف متصاعد، وحشد الجهود لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
واضاف أن مملكة البحرين تقف دائما مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وبإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ومثمنا الدور الحيوي الرائد للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم القضية الفلسطينية واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.
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