ولي العهد رئيس الوزراء يغادر السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،،

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي،‭ ‬التي‭ ‬تشرفنا‭ ‬بحضورها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لما‭ ‬قوبلنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وطيب‭ ‬الوفادة‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬الشقيق،‭ ‬والذي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬برؤيتكم‭ ‬الثاقبة‭ ‬وحكمتكم‭ ‬المعهودة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬والتي‭ ‬ترأسها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدارة‭ ‬أخونا‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭.‬

نسأل‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم،‭ ‬ويديم‭ ‬عليكم‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وينعم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بقيادتكم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

يطيب‭ ‬لنا‭ ‬ونحن‭ ‬نغادر‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي،‭ ‬التي‭ ‬تشرفنا‭ ‬بحضورها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لما‭ ‬قوبلنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وطيب‭ ‬الوفادة‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬الشقيق،‭ ‬وعن‭ ‬سعادتنا‭ ‬باللقاء‭ ‬بكم‭ ‬لبحث‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬راسخة‭ ‬ومتجذرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬بالرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬التي‭ ‬ترأستم‭ ‬أعمالهما‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وجدارة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭.‬

نسأل‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظكم،‭ ‬ويديم‭ ‬عليكم‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وينعم‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭.‬

سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين

كلمات دالة