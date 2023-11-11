ولي العهد رئيس الوزراء يغادر السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس المملكة العربية السعودية الشقيقة عائداً إلى أرض الوطن، بعد أن ترأس سموه، نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفد مملكة البحرين إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، التي أقيمت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما يلي نصها:
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، التي تشرفنا بحضورها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لما قوبلنا به من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدنا الشقيق، والذي عبر عن علاقات الأخوة التي تربط بين بلدينا وما يشهده التعاون المشترك بينهما من تطور ونماء على كافة الأصعدة.
ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة أعمال هذه القمة، والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة أخونا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، معربين عن الاعتزاز بما توصلت إليه من نتائج سيكون لها بعون الله الأثر الطيب.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادتكم المزيد من التقدم والرفعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:
صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، التي تشرفنا بحضورها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لما قوبلنا به من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدنا الشقيق، وعن سعادتنا باللقاء بكم لبحث ما يربط بين بلدينا من علاقات أخوية راسخة ومتجذرة في التاريخ.
ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة أعمال هذه القمة، التي ترأستم أعمالهما بكل كفاءة وجدارة، معربين عن الاعتزاز بما توصلت إليه من نتائج سيكون لها بعون الله الأثر الطيب.
نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر، وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين
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