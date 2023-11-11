المدير العام لمعهد الإدارة العامة: الاستمرار في تضمين القيم الوطنية بكافة الخطط والبرامج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬والمعهد،‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬المعهد‭ ‬لعام‭ ‬2024م؛‭ ‬نظرًا‭ ‬لوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬المؤسسية‭ ‬الموحّدة‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬تُشكّل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬المرتكزات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭

‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـــ‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بجانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬تمضي‭ ‬بوتيرة‭ ‬إيجابية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتبقى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬دافعًا‭ ‬لتجسيد‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬وأبعادها‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬المواطنة‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬نموذج‭ ‬مميز‭ ‬وإطار‭ ‬مُتقدّم،‭ ‬يعكس‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتكامل‭ ‬في‭ ‬أركانه‭ ‬وأهدافه‭. ‬

كلمات دالة