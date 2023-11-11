Sunday, 12 November 2023 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدير العام لمعهد الإدارة العامة: الاستمرار في تضمين القيم الوطنية بكافة الخطط والبرامج

11/11/2023 7:19:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققّته‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬استهدفت‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الجلي‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬شريكا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬الموحّدة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬خططه‭ ‬وبرامجه‭ ‬ومبادراته،‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬إلى‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأفراد‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬والمعهد،‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬المعهد‭ ‬لعام‭ ‬2024م؛‭ ‬نظرًا‭ ‬لوجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬المؤسسية‭ ‬الموحّدة‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬تُشكّل‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬المرتكزات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكّد‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ (‬بحريننا‭)‬،‭
‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـــ‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بجانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬تمضي‭ ‬بوتيرة‭ ‬إيجابية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬لتبقى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬دافعًا‭ ‬لتجسيد‭ ‬المبادرات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬وأبعادها‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬المواطنة‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬نموذج‭ ‬مميز‭ ‬وإطار‭ ‬مُتقدّم،‭ ‬يعكس‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتكامل‭ ‬في‭ ‬أركانه‭ ‬وأهدافه‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN11112023000055011008ID1107411953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث