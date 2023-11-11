المدير العام لمعهد الإدارة العامة: الاستمرار في تضمين القيم الوطنية بكافة الخطط والبرامج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن ما حققّته الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» من إنجازات نوعية استهدفت مختلف فئات المجتمع، كان لها الأثر الجلي في زيادة الوعي المجتمعي باعتبارهم شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية، مشيرة في هذا الصدد إلى حرص معهد الإدارة العامة على تضمين القيم الوطنية الموحّدة في كافة خططه وبرامجه ومبادراته، التي يقدّمها إلى كلٍ من القطاعين العام والخاص إلى جانب الأفراد.
جاء ذلك خلال لقائها العميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمعهد، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك مع المكتب التنفيذي لـ «بحريننا»، عبر تفعيل البحوث والدراسات المرتبطة بتعزيز القيم الوطنية وإدراجها في خطط المعهد لعام 2024م؛ نظرًا لوجود مجموعة من الرؤى والاستراتيجيات المشتركة الرامية إلى ترسيخ القيم المؤسسية الموحّدة المستمدة من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والتي تُشكّل في مجملها المرتكزات الوطنية لمملكة البحرين.
من جهته، أكّد العميد محمد بن دينه، المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)،
أن الشراكة الوثيقة التي تجمع المكتب التنفيذي لـــ «بحريننا» والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بجانب المؤسسات المجتمعية، تمضي بوتيرة إيجابية بفضل ما يوليه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، من دعم ومتابعة مستمرة لتبقى هذه الشراكة دافعًا لتجسيد المبادرات على أرض الواقع بما يحقق أهداف الخطة وأبعادها الرئيسية في تعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة.
وأوضح أن الشراكة الفاعلة مع معهد الإدارة العامة نموذج مميز وإطار مُتقدّم، يعكس الإنجاز المتكامل في أركانه وأهدافه.
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