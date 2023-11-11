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رئيس أمناء مركز الملك حمد للتعايش يدعو إلى شراكة إنسانية مسؤولة لمواجهة الأزمات العالمية

11/11/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لمنتدى‭ ‬باريس‭ ‬للسلام،‭ ‬والذي‭ ‬يعقد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬‮«‬برونغنيارت‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية‭ ‬بمجالات‭ ‬صيانة‭ ‬السلام،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬والعالم‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭.‬

وخلال‭ ‬المنتدى؛‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬البناءة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬مقتضيات‭ ‬التعايش‭ ‬والحوار‭ ‬والتفاهم،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وازدهارًا،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لحماية‭ ‬مستقبل‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬وشاملة‭ ‬للتحديات‭ ‬المشتركة،‭ ‬ورفض‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬بتقويض‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭ ‬والتقدم‭.‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بأن‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دمج‭ ‬جهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الوقائية‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬السمحة،‭ ‬ضمن‭ ‬شراكة‭ ‬إنسانية‭ ‬مسؤولة،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬المنتديات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬منتدى‭ ‬باريس‭ ‬للسلام،‭ ‬تمثل‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬ونوعية‭ ‬تضفي‭ ‬طابعًا‭ ‬حيويًا‭ ‬لإرساء‭ ‬تعددية‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة‭.‬

وتناول‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والتفاهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش،‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬جوهر‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والمستنير‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬الدعوة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬الحريات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬ازدراء‭ ‬الأديان‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

وحذر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬استمرار‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬وانهيار‭ ‬البني‭ ‬التحتية،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتبنى‭ ‬موقفًا‭ ‬ثابتًا‭ ‬تجاه‭ ‬كافة‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬كسبيل‭ ‬وحيد‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬للجميع‭.‬

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