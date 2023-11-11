وزيرة الصحة تستقبل طالبين نالا الميدالية الذهبية بمعرض سيئول الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة المخترع البحريني الطالب إحسان علي الحواج والمخترعة الطالبة زينب الصفار، بمناسبة نيل مشروعهما «حاضنة الأطفال الرضع الذكية» لرصد وعلاج اليرقان (أبو صفار)، الميدالية الذهبية بمعرض سيئول الدولي للاختراعات 2023؛ والذي أقيم في العاصمة الكورية سيئول.
وفي مستهل اللقاء هنّأت الطالبين بهذا الإنجاز المشرف، كما هنأت الطالب إحسان علي الحواج بمناسبة نيله جائزة أفضل مخترع في المعرض، علاوة على حصوله على جائزة خاصة من جامعة محمد السادس التقنية في المملكة المغربية، وعلى جائزة خاصة أيضاً من اتحاد المخترعين الكرواتي، مؤكدة أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الاختراع والابتكار والإبداع في جميع القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الصحة، بما يعزز التقدم والتطور ويحقق الاستدامة والتميّز، منوهة بأن الدعم والتشجيع المستمر للابتكار والاختراع يحفز المبتكرين والمخترعين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول واقعية تلبي الاحتياجات وتُعزز جودة الخدمات المقدمة في مملكة البحرين.
ونوهت بأن الاختراعات والابتكارات الطبية تُعتبر أدوات حيوية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق تقدّم مستدام في القطاع الصحي، إذ أن الاستثمارات في الاختراع والابتكار تعزز الرعاية الصحية والتنافسية، لذا تحرص وزارة الصحة على تشجيع وتعزيز ثقافة الابتكار والاختراع في المجال الصحي، بما يدعم التطور التكنولوجي ويُسهم في تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وأن تكون مملكة البحرين مركزًا متقدمًا للابتكار في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الإنجاز حافزًا للمبتكرين الشباب في مملكة البحرين لتطوير مزيد من الأفكار الإبداعية التي تحقق تقدمًا في مجال الرعاية الصحية.
من جانبهما، أعرب كل من الطالب إحسان الحواج والطالبة زينب الصفار عن تقديرهما وامتنانهما لوزيرة الصحة على دعمها الدائم وتشجيعها المتواصل للابتكارات العلمية في جميع المجالات وخصوصًا في الجانب الصحي بما يعود بالنفع على مملكة البحرين.
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