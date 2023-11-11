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وزيرة الصحة تستقبل طالبين نالا الميدالية الذهبية بمعرض سيئول الدولي

11/11/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬المخترع‭ ‬البحريني‭ ‬الطالب‭ ‬إحسان‭ ‬علي‭ ‬الحواج‭ ‬والمخترعة‭ ‬الطالبة‭ ‬زينب‭ ‬الصفار،‭ ‬بمناسبة‭ ‬نيل‭ ‬مشروعهما‭ ‬‮«‬حاضنة‭ ‬الأطفال‭ ‬الرضع‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬لرصد‭ ‬وعلاج‭ ‬اليرقان‭ (‬أبو‭ ‬صفار‭)‬،‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بمعرض‭ ‬سيئول‭ ‬الدولي‭ ‬للاختراعات‭ ‬2023؛‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬سيئول‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬هنّأت‭ ‬الطالبين‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬كما‭ ‬هنأت‭ ‬الطالب‭ ‬إحسان‭ ‬علي‭ ‬الحواج‭ ‬بمناسبة‭ ‬نيله‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخترع‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية،‭ ‬وعلى‭ ‬جائزة‭ ‬خاصة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬المخترعين‭ ‬الكرواتي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بمجال‭ ‬الاختراع‭ ‬والابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬ويحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتميّز،‭ ‬منوهة‭ ‬بأن‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬المستمر‭ ‬للابتكار‭ ‬والاختراع‭ ‬يحفز‭ ‬المبتكرين‭ ‬والمخترعين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أفكارهم‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬واقعية‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتُعزز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬ونوهت‭ ‬بأن‭ ‬الاختراعات‭ ‬والابتكارات‭ ‬الطبية‭ ‬تُعتبر‭ ‬أدوات‭ ‬حيوية‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬تقدّم‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الاختراع‭ ‬والابتكار‭ ‬تعزز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتنافسية،‭ ‬لذا‭ ‬تحرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬والاختراع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬حافزًا‭ ‬للمبتكرين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتطوير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تقدمًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطالب‭ ‬إحسان‭ ‬الحواج‭ ‬والطالبة‭ ‬زينب‭ ‬الصفار‭ ‬عن‭ ‬تقديرهما‭ ‬وامتنانهما‭ ‬لوزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬الدائم‭ ‬وتشجيعها‭ ‬المتواصل‭ ‬للابتكارات‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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