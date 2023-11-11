لقاء لخطباء جوامع البحرين مع إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، وبالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظمت إدارة الأوقاف السنية
اللقاء الدوري الذي يجمع ضيوف مملكة البحرين من العلماء والدعاة بأصحاب الفضيلة خطباء جوامع ومساجد مملكة البحرين، حيث حاضر إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
ويستهدف هذا اللقاء الدوري
والذي يأتي بتوجيهات سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية ضمن الخطة التأهيلية لخطباء
الجوامع.
وقد اشتملت كلمة فضيلته على جملة من التوجيهات العلمية والدعوية.
كلمات دالة
MENAFN11112023000055011008ID1107411950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.