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لقاء لخطباء جوامع البحرين مع إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء

11/11/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية
اللقاء‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬ضيوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والدعاة‭ ‬بأصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬خطباء‭ ‬جوامع‭ ‬ومساجد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬حاضر‭ ‬إمام‭ ‬وخطيب‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬صاحب‭ ‬الفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بليلة‭.‬‮
‬‭ ‬

ويستهدف‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الدوري‮
‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬التأهيلية‭ ‬لخطباء
الجوامع‭.‬

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬كلمة‭ ‬فضيلته‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬العلمية‭ ‬والدعوية‭.‬

كلمات دالة

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