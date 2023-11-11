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المجتمع البحريني ذكوري أكثر من 10 سنوات

11/11/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬


أظهرت‭ ‬أحدث‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ظل‭ ‬ذكوريا‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمعلومات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬بلغ‭ ‬368‭ ‬ألفا‭ ‬و448‭ ‬مواطنا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬نحو‭ ‬358‭ ‬ألفا‭ ‬و904‭ ‬مواطنات‭ ‬ليصبح‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬9544‭ ‬فردا‭ ‬لصالح‭ ‬الذكور‭.‬

وظل‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬فردا،‭ ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬و77‭ ‬فردا‭ ‬لصالح‭ ‬الذكور‭ ‬أيضا‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و425‭ ‬شخصا‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬فكان‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و695‭ ‬فردا‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬نحو‭ ‬9439‭ ‬فردا‭. ‬

وكذا‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1992،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭ ‬المواطنين‭ ‬تتفوق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬البحرينيات،‭ ‬ولكن‭ ‬بأعداد‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬الآن،‭ ‬وكان‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬نحو‭ ‬3638‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬بلغ‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬نحو‭ ‬3695،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬نحو‭ ‬3737‭ ‬فردا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬نحو‭ ‬3756‭ ‬فردا‭ ‬لصالح‭ ‬الذكور‭.‬

وأظهرت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الإناث‭ ‬البحرينيات‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬6‭%‬،‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاء‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬كن‭ ‬أقل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬2‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭. ‬وبلغ‭ ‬عددهن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نحو‭ ‬358‭ ‬ألف‭ ‬أنثى،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عددهن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬نحو‭ ‬162‭ ‬ألف‭ ‬مواطنة‭ ‬والذكور‭ ‬نحو‭ ‬165‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأجانب،‭ ‬فالحال‭ ‬كان‭ ‬مماثلا‭ ‬للمواطنين،‭ ‬إذ‭ ‬تفوق‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬الإناث‭ ‬غير‭ ‬البحرينيات‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬34.6%،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬136615‭ ‬فردا،‭ ‬أما‭ ‬أعداد‭ ‬الإناث‭ ‬فتصل‭ ‬إلى‭ ‬47359‭.‬

وهو‭ ‬حال‭ ‬استمر‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الذكور‭ ‬يتفوقون‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬39‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬وفقا‭ ‬لإحصائية‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬نحو‭ ‬238280،‭ ‬اما‭ ‬الذكور‭ ‬فوصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬611427‭.‬

وأكدت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬ازدياد‭ ‬أعداد‭ ‬الجنسين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬بنسبة‭ ‬55‭% ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬أما‭ ‬اعداد‭ ‬الإناث‭ ‬فازدادت‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭.‬8‭% ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭. ‬

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