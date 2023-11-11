خلال لقاء سموه مع ملك الأردن.. ولي العهد رئيس الوزراء:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأدوار التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحرصها إلى جانب الدول الشقيقة على الدفع بمسيرة العمل المشترك نحو آفاق أكثر شمولية تصب في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة سموه لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لترؤس وفد مملكة البحرين نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم إلى أخيه صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمنيات جلالته للأردن وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، فيما أبلغ صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وخلال اللقاء تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية تجنب العنف، وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وصولاً لهدنة إنسانية، وضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، إلى جانب فتح ممرات إنسانية من أجل إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة من دون عوائق.
ونوه سموه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي عززتها الروابط الأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مشيرًا إلى ما تشهده مسارات التعاون المشترك من تقدمٍ مستمر في شتى المجالات والحرص على مواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة.
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