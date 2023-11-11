خلال لقاء سموه مع ملك الأردن.. ولي العهد رئيس الوزراء:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬لمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لترؤس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبيةً‭ ‬لدعوةٍ‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬سموه‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وتمنيات‭ ‬جلالته‭ ‬للأردن‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغ‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬سموه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬وضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وصولاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأهمية‭ ‬تجنب‭ ‬العنف،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وصولاً‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭.‬

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والتي‭ ‬عززتها‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭. ‬

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