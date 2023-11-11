Sunday, 12 November 2023 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سكان يسعون للخروج من غزة بأي ثمن هرباً من الجوع والقصف

11/11/2023 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تهرع‭ ‬أعداد‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والجوع،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬رشقات‭ ‬الطلقات‭ ‬النارية‭ ‬ودوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬وهدير‭ ‬المسيّرات‭. ‬يعمّ‭ ‬الخراب‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وعند‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬الدامس‭ ‬أول‭ ‬المساء،‭ ‬تسطع‭ ‬بقعة‭ ‬ضوء‭ ‬مصدرها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬أكبر‭ ‬مجمع‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬365‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويتكدس‭ ‬فيه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والمحاصر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومصر‭ ‬والبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الصحفي‭ ‬وائل‭ ‬الدحدوح،‭ ‬المراسل‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬القطرية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬القصف‭ ‬يطاول‭ ‬كل‭ ‬المناطق‮»‬‭. ‬خرج‭ ‬الدحدوح‭ ‬للتوّ‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬غادرها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكانها،‭ ‬امتثالاً‭ ‬لأوامر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬ينشر‭ ‬دباباته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأبلغ‭ ‬مقدمو‭ ‬الرعاية‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬عن‭ ‬انتشارها‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬المستشفيات‭. ‬

في‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسبب‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬لحماس‭ ‬تضج‭ ‬بالحركة‭. ‬ولطالما‭ ‬كان‭ ‬الكورنيش‭ ‬المكان‭ ‬المفضل‭ ‬للعائلات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التنزه‭ ‬وتمضية‭ ‬أوقات‭ ‬ممتعة‭ ‬وللعدائين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭. ‬وازدهرت‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬مدارس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتنظيم‭ ‬فترتين‭ ‬دراسيتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬يومياً‭ ‬لاستيعاب‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬اختناقات‭ ‬مرورية‭ ‬بسبب‭ ‬تدافع‭ ‬السيارات‭ ‬والعربات‭ ‬التي‭ ‬تجرها‭ ‬الخيول‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬كل‭ ‬فصل‭. ‬

والآن،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬رغم‭ ‬تعرضه‭ ‬لأربع‭ ‬حروب‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2021،‭ ‬تضرر‭ ‬ودُمر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المنازل‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقتل‭ ‬الآلاف،‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مدارس‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬مستشفيات‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مأمن‭. ‬

ومنذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أبلغت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ألفا‭ ‬آخرين‭. ‬والآن،‭ ‬يسلك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬سيرًا‭. ‬وافق‭ ‬جواد‭ ‬هارودة،‭ ‬وهو‭ ‬فنان‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقترب‭ ‬القصف‭ ‬منه‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮»‬إنها‭ ‬مأساة‭ ... ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أظن‭ ‬أني‭ ‬سأتمكن‭ ‬وأولادي‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬سالمين،‭ ‬نظرا‭ ‬لكثافة‭ ‬القصف‭ ‬وما‭ ‬رأيناه‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮«‬‭. ‬كما‭ ‬نزح‭ ‬منير‭ ‬الراعي‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬والداه‭ ‬بعد‭ ‬‮»‬النكبة‮«‬‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬1948،‭ ‬ودفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬أو‭ ‬طردوا‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬‮»‬عشوائية‮«‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭. ‬وأضاف‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬طفله‭ ‬على‭ ‬كتفيه‭ ‬أن‭ ‬‮»‬المنازل‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها،‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬منهم‭ ‬أحد‭ (‬باتوا‭) ‬أشلاء‮«‬‭. ‬ولكن،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أزيز‭ ‬الرصاص‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬المتواصلة،‭ ‬دفع‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الكثيرين‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭. ‬

قبل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬طريقه‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬المنهكة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الطالباني،‭ ‬وهو‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬يحمل‭ ‬طفلته‭ ‬بين‭ ‬ذراعيه‭ ‬وحقيبة‭ ‬على‭ ‬ظهره‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬شراب،‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬المتاجر‭ ‬لشراء‭ ‬حفاظات‭ ‬أو‭ ‬حليب‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬للطفلة‭ ‬فلا‭ ‬نجد،‭ ‬وحتى‭ ‬الأطعمة‭ ‬المعلبة‭ ‬غير‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬المخابز‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتم‭ ‬إغلاق‭ ‬أكبرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬تحطم‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تزوده‭ ‬بالكهرباء‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬هرع‭ ‬السكان‭ ‬الجياع‭ ‬إلى‭ ‬مخازن‭ ‬الطحين،‭ ‬لأن‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديهم‭ ‬ما‭ ‬يقتاتون‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬البصل‭ ‬النيء‭. ‬

MENAFN11112023000055011008ID1107411946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث