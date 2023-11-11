سكان يسعون للخروج من غزة بأي ثمن هرباً من الجوع والقصف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تهرع‭ ‬أعداد‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والجوع،‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬رشقات‭ ‬الطلقات‭ ‬النارية‭ ‬ودوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬وهدير‭ ‬المسيّرات‭. ‬يعمّ‭ ‬الخراب‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وعند‭ ‬حلول‭ ‬الظلام‭ ‬الدامس‭ ‬أول‭ ‬المساء،‭ ‬تسطع‭ ‬بقعة‭ ‬ضوء‭ ‬مصدرها‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬أكبر‭ ‬مجمع‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬365‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬ويتكدس‭ ‬فيه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والمحاصر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومصر‭ ‬والبحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬الصحفي‭ ‬وائل‭ ‬الدحدوح،‭ ‬المراسل‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬القطرية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬القصف‭ ‬يطاول‭ ‬كل‭ ‬المناطق‮»‬‭. ‬خرج‭ ‬الدحدوح‭ ‬للتوّ‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬غادرها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكانها،‭ ‬امتثالاً‭ ‬لأوامر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬ينشر‭ ‬دباباته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأبلغ‭ ‬مقدمو‭ ‬الرعاية‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬عن‭ ‬انتشارها‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬المستشفيات‭. ‬

في‭ ‬السابق،‭ ‬كانت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بسبب‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬لحماس‭ ‬تضج‭ ‬بالحركة‭. ‬ولطالما‭ ‬كان‭ ‬الكورنيش‭ ‬المكان‭ ‬المفضل‭ ‬للعائلات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬التنزه‭ ‬وتمضية‭ ‬أوقات‭ ‬ممتعة‭ ‬وللعدائين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭. ‬وازدهرت‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬مدارس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتنظيم‭ ‬فترتين‭ ‬دراسيتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬يومياً‭ ‬لاستيعاب‭ ‬جميع‭ ‬الطلاب،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬اختناقات‭ ‬مرورية‭ ‬بسبب‭ ‬تدافع‭ ‬السيارات‭ ‬والعربات‭ ‬التي‭ ‬تجرها‭ ‬الخيول‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬كل‭ ‬فصل‭. ‬

والآن،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬رغم‭ ‬تعرضه‭ ‬لأربع‭ ‬حروب‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2021،‭ ‬تضرر‭ ‬ودُمر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المنازل‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقتل‭ ‬الآلاف،‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مدارس‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬مستشفيات‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مأمن‭. ‬

ومنذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أبلغت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ألفا‭ ‬آخرين‭. ‬والآن،‭ ‬يسلك‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬سيرًا‭. ‬وافق‭ ‬جواد‭ ‬هارودة،‭ ‬وهو‭ ‬فنان‭ ‬فلسطيني،‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقترب‭ ‬القصف‭ ‬منه‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮»‬إنها‭ ‬مأساة‭ ... ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أظن‭ ‬أني‭ ‬سأتمكن‭ ‬وأولادي‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬سالمين،‭ ‬نظرا‭ ‬لكثافة‭ ‬القصف‭ ‬وما‭ ‬رأيناه‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮«‬‭. ‬كما‭ ‬نزح‭ ‬منير‭ ‬الراعي‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬والداه‭ ‬بعد‭ ‬‮»‬النكبة‮«‬‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬1948،‭ ‬ودفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬760‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬أو‭ ‬طردوا‭ ‬من‭ ‬أراضيهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬غارات‭ ‬‮»‬عشوائية‮«‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭. ‬وأضاف‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬طفله‭ ‬على‭ ‬كتفيه‭ ‬أن‭ ‬‮»‬المنازل‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها،‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬منهم‭ ‬أحد‭ (‬باتوا‭) ‬أشلاء‮«‬‭. ‬ولكن،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أزيز‭ ‬الرصاص‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬المتواصلة،‭ ‬دفع‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الكثيرين‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭. ‬

قبل‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬طريقه‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬المنهكة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الطالباني،‭ ‬وهو‭ ‬نازح‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬يحمل‭ ‬طفلته‭ ‬بين‭ ‬ذراعيه‭ ‬وحقيبة‭ ‬على‭ ‬ظهره‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬شراب،‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬المتاجر‭ ‬لشراء‭ ‬حفاظات‭ ‬أو‭ ‬حليب‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬للطفلة‭ ‬فلا‭ ‬نجد،‭ ‬وحتى‭ ‬الأطعمة‭ ‬المعلبة‭ ‬غير‭ ‬متوفرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬توقف‭ ‬عمل‭ ‬المخابز‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وتم‭ ‬إغلاق‭ ‬أكبرها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬أدى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬تحطم‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تزوده‭ ‬بالكهرباء‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬هرع‭ ‬السكان‭ ‬الجياع‭ ‬إلى‭ ‬مخازن‭ ‬الطحين،‭ ‬لأن‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديهم‭ ‬ما‭ ‬يقتاتون‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬البصل‭ ‬النيء‭. ‬