الصحة العالمية: مقتل طفل في المتوسط كل 10 دقائق في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬الوكالات‭): ‬قال‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬طفلا‭ ‬يقتل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬كل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬بينما‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونسيف‭) ‬من‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفير‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وأضاف‭ ‬تيدروس‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬36‭ ‬وثلثي‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬وأن‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تعمل‭ ‬تستوعب‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬طاقتها‭ ‬بكثير،‭ ‬واصفا‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفا‭ ‬الانهيار‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬للمجلس‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬عضوا‭: ‬‮«‬ممرات‭ ‬المستشفيات‭ ‬مكتظة‭ ‬بالجرحى‭ ‬والمرضى‭ ‬والمحتضرين‭. ‬والمشارح‭ ‬مكتظة‭. ‬عمليات‭ ‬جراحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخدير‭. ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬يحتمون‭ ‬بالمستشفيات‮»‬‭. ‬

وتعهدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬قتلت‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجزت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬رهينة‭. ‬وقصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬من‭ ‬الجوّ‭ ‬وفرضت‭ ‬حصارا‭ ‬وشنّت‭ ‬غزوا‭ ‬برّيا‭. ‬

وقال‭ ‬تيدروس‭: ‬‮«‬في‭ ‬المتوسط،‭ ‬يُقتل‭ ‬طفل‭ ‬كل‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحققت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وقع‭ ‬25‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬تخفي‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونسيف‭) ‬من‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفير‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للأطفال‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأكدت‭ ‬يونسيف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬أن‭ ‬الانهيار‭ ‬شبه‭ ‬الكامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية،‭ ‬يهددّ‭ ‬حياة‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية،‭ ‬توقفت‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفيي‭ ‬الرنتيسي‭ ‬والنصر‭ ‬للأطفال‭ ‬تقريباً،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬مولّد‭ ‬صغير‭ ‬يزود‭ ‬وحدات‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة‭ ‬لحديثي‭ ‬الولادة‭ ‬بالطاقة‭. ‬تفيد‭ ‬التقارير‭ ‬بهجمات‭ ‬وأعمال‭ ‬عدائية‭ ‬مكثفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الرنتيسي،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬أطفال‭ ‬يخضعون‭ ‬لغسل‭ ‬الكلى‭ ‬وفي‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬النصر‭ ‬للأطفال‭ ‬تعرض‭ ‬لأضرار‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬في‭ ‬هجوم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معدّات‭ ‬منقذة‭ ‬للحياة‭. ‬وقد‭ ‬توقف‭ ‬بالفعل‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬ونقص‭ ‬الوقود،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬ولادة‭ ‬تخصصيا‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الوقود‭ ‬لمواصلة‭ ‬عمله‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬أديل‭ ‬خضر‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لليونسيف‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬يتعرضون‭ ‬للحرمان‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬والصحة‭.. ‬حماية‭ ‬المستشفيات‭ ‬وإيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬هي‭ ‬واجب‭ ‬بحسب‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب،‭ ‬وكلاهما‭ ‬مطلوب‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

ونبهت‭ ‬يونسيف‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬يكافح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نازح،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬طفل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬الصالحة‭ ‬للشرب‭ ‬ويعيشون‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬فظيعة‭ ‬للصرف‭ ‬الصحي‭. ‬ويتزايد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المنقولة‭ ‬بالمياه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬ويهدد‭ ‬الأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‮»‬‭. ‬