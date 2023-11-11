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في انطلاقة دوري الشركات الكرويخبرة الكهرماء تصطدم بطموح بابكو Upstream

11/11/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الحادي‭ ‬والأربعين‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ويجمع‭ ‬أول‭ ‬لقاءات‭ ‬الموسم‭ ‬بين‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ‭ ‬والكهرماء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يحتضن‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬

ويعدّ‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ‭ ‬والكهرماء،‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬القوية‭ ‬والمتكافئة‭ ‬لأن‭ ‬الانتصار‭ ‬سيكون‭ ‬مهمّا‭ ‬للفريقين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬المشوار‭. ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أقطاب‭ ‬المنافسة‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬عثرات‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والعودة‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ‭ ‬يريد‭ ‬العودة‭ ‬كخصم‭ ‬عنيد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬ومزاحمة‭ ‬المنافسين‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭.‬

وأنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬برئاسة‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬لإجراء‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المستمرة،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الطواقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تدير‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ألبا،‭ ‬الكهرماء،‭ ‬جيبك،‭ ‬أسري،‭ ‬بابكو‭ ‬ Upstream ،‭ ‬بابكو‭. ‬وسيكون‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬دوريا‭ ‬من‭ ‬قسمين‭ ‬وتقام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬3‭ ‬مواجهات،‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحصد‭ ‬أعلى‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭ ‬يتوج‭ ‬بطلاً‭ ‬للدوري،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬وشديدة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬لما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬ممتازة‭ ‬وقدرات‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭.‬

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