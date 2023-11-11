في انطلاقة دوري الشركات الكرويخبرة الكهرماء تصطدم بطموح بابكو Upstream

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يفتتح اليوم الأحد دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم في موسمه الحادي والأربعين موسم 2023-2024، ويجمع أول لقاءات الموسم بين بابكو Upstream والكهرماء في تمام الساعة السابعة مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع والذي سوف يحتضن جميع مباريات الموسم الجديد.
ويعدّ لقاء اليوم بين فريقي بابكو Upstream والكهرماء، من اللقاءات القوية والمتكافئة لأن الانتصار سيكون مهمّا للفريقين في أول المشوار. فريق الكهرماء هو أحد أقطاب المنافسة دائماً على اللقب، ويتطلع إلى تجاوز عثرات الموسم الماضي والعودة بقوة هذا الموسم من أجل استعادة اللقب. في المقابل فريق بابكو Upstream يريد العودة كخصم عنيد قادر على المنافسة ومزاحمة المنافسين بقوة على الصدارة.
وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة مازن العمران كافة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لإجراء هذه المسابقة من خلال التنسيق والاجتماعات المستمرة، والتواصل مع الاتحاد البحريني لكرة القدم من أجل توفير كافة الطواقم التحكيمية التي سوف تدير مباريات المسابقة. ويشارك في المسابقة هذا الموسم 6 فرق وهي «ألبا، الكهرماء، جيبك، أسري، بابكو Upstream ، بابكو. وسيكون نظام المسابقة دوريا من قسمين وتقام في كل أسبوع 3 مواجهات، الفريق الذي يحصد أعلى نقاط مع نهاية المسابقة يتوج بطلاً للدوري، ومن المتوقع أن تكون المنافسة هذا الموسم على صفيح ساخن وشديدة بين الفرق المشاركة لما تملكه من إمكانيات ممتازة وقدرات على المنافسة.
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