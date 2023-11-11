((عدائي البحرين(( تنظم سباقها السنوي ((كريدي مكس غراند بري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬سباقها‭ ‬السنوي‭ ‬‮«‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬غراند‭ ‬بري‮»‬‭ ‬لمسافات‭ ‬5‭ ‬و10‭ ‬و15‭ ‬كيلومترا‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬وقد‭ ‬انطلق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رياضة‭ ‬الجري‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعد‭ ‬السباق‭ ‬توج‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬وذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

وأعرب‭ ‬سعادته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬السباق‭ ‬وبتحقيق‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مميزة‭ ‬للمتسابقين‭ ‬والمتسابقات‭.‬

‭ ‬ويجدر‭ ‬الذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬عدائي‭ ‬البحرين‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباقها‭ ‬الخاص‭ ‬بالنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬بديار‭ ‬المحرق،‭ ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإنستغرام‭ ‬على‭ ‬ @bahrainroadrunners

كما‭ ‬تستعد‭ ‬اللجنة‭ ‬للإعلان‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباقاتها‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023/2024‭ ‬وأبرزها‭ ‬سباق‭ ‬17‭ ‬كم‭ (‬كروس‭ ‬ايلاند‭) ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬وسباق‭ ‬21‭.‬2‭ ‬كم‭ (‬نصف‭ ‬ماراثون‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭) ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وسباق42‭.‬2‭ ‬كم‭ (‬ماراثون‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبرس‭) ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمتسابقين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬جدول‭ ‬لأنشطة‭ ‬اللجنة‭ ‬ولمعرفة‭ ‬موعد‭ ‬فتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لسباقاتها‭ ‬متابعة‭ ‬صفحة‭ ‬الإنستغرام‭ ‬للجنة‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه‭.‬