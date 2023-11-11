((عدائي البحرين(( تنظم سباقها السنوي ((كريدي مكس غراند بري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة للاتحاد البحريني لألعاب القوى سباقها السنوي «كريدي مكس غراند بري» لمسافات 5 و10 و15 كيلومترا والذي أقيم على ثلاث مراحل ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2023، وقد انطلق السباق من شارع الغوص في محافظة المحرق بمشاركة أكثر من 500 متسابق من محبي رياضة الجري من الجنسين ومن مختلف الجنسيات في مملكة البحرين، وبعد السباق توج سعادة الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة رئيس لجنة عدائي البحرين الفائزين في فئات الرجال والنساء وذوي العزيمة.
وأعرب سعادته عن تقديره للتعاون المستمر والدعم اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من كريدي مكس والذي ساهم في نجاح السباق وبتحقيق أجواء تنافسية مميزة للمتسابقين والمتسابقات.
ويجدر الذكر أن لجنة عدائي البحرين أعلنت مؤخرا فتح التسجيل لسباقها الخاص بالنساء والأطفال والذي سيقام بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية بتاريخ 1 ديسمبر 2023 في سوق البراحة بديار المحرق، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر حساب اللجنة بالإنستغرام على @bahrainroadrunners
كما تستعد اللجنة للإعلان قريبا عن فتح التسجيل لسباقاتها المتبقية في الموسم الرياضي 2023/2024 وأبرزها سباق 17 كم (كروس ايلاند) بتاريخ 15 ديسمبر 2023 وسباق 21.2 كم (نصف ماراثون مجمع السيف) بتاريخ 12 يناير 2024 وسباق42.2 كم (ماراثون أمريكان إكسبرس) بتاريخ 9 فبراير 2024، ويمكن للمتسابقين الراغبين في الحصول على أحدث جدول لأنشطة اللجنة ولمعرفة موعد فتح التسجيل لسباقاتها متابعة صفحة الإنستغرام للجنة المذكور أعلاه.
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