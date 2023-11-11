من خلال توقيع مذكرة تعاون بين الناديين في ((الأفنيوز))الخالدية يستقطب 5 لاعبين موهوبين من وينرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

ومحمد‭ ‬عبدالله





كشف‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬عن‭ ‬استقطاب‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ ‬موهوبين‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بناديه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬وتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬محمود‭ ‬جناحي‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فواز‭ ‬البنمحمد‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المتجر‭ ‬الرياضي‭ ‬ SPORTS ‭.‬ BH ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭.‬

واللاعبون‭ ‬الموهوبون‭ ‬الخمسة‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬الريس،‭ ‬سلمان‭ ‬حجيري،‭ ‬طلال‭ ‬الغريب،‭ ‬عباس‭ ‬الزاكي‭ ‬وراشد‭ ‬بومطيع‭.‬





محمود‭ ‬جناحي‭: ‬إضافة‭ ‬

لمستقبل‭ ‬الخالدية

قال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬محمود‭ ‬جناحي‭ ‬إن‭ ‬الأكاديمية‭ ‬تتميز‭ ‬بعمل‭ ‬جدًا‭ ‬مميز‭ ‬بصقل‭ ‬المواهب،‭ ‬وهم‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬حدوث‭ ‬استراتيجية‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأكاديميات‭ ‬لكي‭ ‬تتحقق‭ ‬الإضافة‭ ‬لمستقبل‭ ‬النادي‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بالخالدية‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭.‬

وبين‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬خطوة‭ ‬استقطاب‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬استقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأندية،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬خطوات‭ ‬أكثر‭ ‬مستقبلا‭ ‬باستقطاب‭ ‬النجوم‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬المبكر‭. ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬يتطلع‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬متميزا‭ ‬وتقديم‭ ‬الإضافة‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭.‬





فواز‭ ‬البنحمد‭: ‬أول‭ ‬اتفاقية‭ ‬

مع‭ ‬ناد‭ ‬بحريني

بين‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فواز‭ ‬البنمحمد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬اتفاقية‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬بحريني‭.‬

وأشار‭ ‬البنمحمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬وينرز‭ ‬هو‭ ‬صناعة‭ ‬النجوم،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتألقوا‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وهي‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬بأن‭ ‬يلعبوا‭ ‬مع‭ ‬ناد‭ ‬ودوري‭ ‬رسمي‭.‬

وقدم‭ ‬فواز‭ ‬البنمحمد‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للنجوم‭ ‬وعمل‭ ‬أكاديمية‭ ‬وينرز،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬تمثلت‭ ‬بانتقال‭ ‬5‭ ‬لاعبين‭ ‬للخالدية،‭ ‬وهناك‭ ‬مشاريع‭ ‬أخرى‭ ‬ستحدث‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬وأندية‭ ‬أخرى‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬لاحقًا،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬





حسين‭ ‬بابا‭: ‬خطوة‭ ‬مميزة

اعتبر‭ ‬مدير‭ ‬الكرة‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬حسين‭ ‬بابا‭ ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬ناديه‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬وينرز‭ ‬مميزة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعب‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬سيستفيد‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بوجود‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذوها،‭ ‬ويحقق‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬





إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭:‬

الأكاديميات‭ ‬ولادة‭ ‬للاعبين

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬الخبرة‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬إن‭ ‬الأكاديميات‭ ‬تعتبر‭ ‬ولادة‭ ‬حق‭ ‬اللاعبين،‭ ‬واتفاقية‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬وينرز‭ ‬تعتبر‭ ‬سباقة‭ ‬ومكملة‭ ‬لمشروع‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دافعا‭ ‬للأكاديميات‭ ‬الأخرى‭ ‬لتخطو‭ ‬بنفس‭ ‬المنوال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬مواهب‭.‬

مبينًا‭ ‬أن‭ ‬قدوم‭ ‬اللاعبين‭ ‬الخمسة‭ ‬لنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬سيبرزهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ناصحًا‭ ‬إياهم‭ ‬أن‭ ‬يستمروا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬عليه،‭ ‬وهم‭ ‬لم‭ ‬يأتوا‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬إلا‭ ‬لأنهم‭ ‬لاعبون‭ ‬مواهب‭ ‬فعلًا،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬العمل‭ ‬والاهتمام‭ ‬حيث‭ ‬المسؤولية‭ ‬تزداد‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭.‬





سلمان‭ ‬حجيري‭: ‬القادم‭ ‬أفضل

أشار‭ ‬اللاعب‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬سلمان‭ ‬حجيري‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬علِم‭ ‬بفرصة‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الخالدية‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬تقريبًا،‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬بدأ‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬بورشيد‭ ‬الذي‭ ‬هيأهم‭ ‬للمرحلة‭ ‬التي‭ ‬سينتقلون‭ ‬إليها،‭ ‬وفور‭ ‬دخوله‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدًا‭ ‬والقادم‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل‭.‬





محمد‭ ‬الريس‭: ‬خطوة‭ ‬كبيرة

بين‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬محمد‭ ‬الريس‭ ‬أن‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬يعتبر‭ ‬شيئًا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ويراها‭ ‬فرصة‭ ‬جميلة،‭ ‬متطلعًا‭ ‬لاستمراريته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬مستقبلًا‭.‬