من خلال توقيع مذكرة تعاون بين الناديين في ((الأفنيوز))الخالدية يستقطب 5 لاعبين موهوبين من وينرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير- محمد سرحان
ومحمد عبدالله
كشف نادي الخالدية عن استقطاب 5 لاعبين موهوبين من نادي وينرز لكرة القدم، للانضمام إلى صفوف الفئات العمرية بناديه بدءًا من الموسم الرياضي الجاري.
جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي وتوقيع مذكرة التعاون الذي عقد بين رئيس نادي الخالدية محمود جناحي ورئيس نادي وينرز لكرة القدم فواز البنمحمد مساء أمس السبت في المتجر الرياضي SPORTS . BH في مجمع الأفنيوز.
واللاعبون الموهوبون الخمسة هم: محمد الريس، سلمان حجيري، طلال الغريب، عباس الزاكي وراشد بومطيع.
محمود جناحي: إضافة
لمستقبل الخالدية
قال رئيس نادي الخالدية محمود جناحي إن الأكاديمية تتميز بعمل جدًا مميز بصقل المواهب، وهم يرون أنه من الضروري حدوث استراتيجية وشراكة مع بعض الأكاديميات لكي تتحقق الإضافة لمستقبل النادي وخصوصًا أن الفئات العمرية بالخالدية قد بدأت منذ سنتين.
وبين جناحي أن خطوة استقطاب 5 لاعبين من الأكاديمية تعتبر هي الثانية له في هذا الموسم، بعدما استقطب أكثر من لاعب في الفئات العمرية من بعض الأندية، وسيكون هناك خطوات أكثر مستقبلا باستقطاب النجوم من العمر المبكر. مؤكدًا أن نادي الخالدية يتطلع لأن يكون متميزا وتقديم الإضافة للكرة البحرينية.
فواز البنحمد: أول اتفاقية
مع ناد بحريني
بين رئيس نادي وينرز لكرة القدم فواز البنمحمد أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة جديدة كونها أول اتفاقية رسمية مع ناد بحريني.
وأشار البنمحمد إلى أن هدف وينرز هو صناعة النجوم، وهؤلاء يجب أن يتألقوا في الأندية البحرينية، ومن ثم خارج البحرين في المستقبل، وهي تشكل فرصة للاعبين بأن يلعبوا مع ناد ودوري رسمي.
وقدم فواز البنمحمد شكره وتقديره إلى نادي الخالدية على الاحترافية في العمل، وتقديرهم للنجوم وعمل أكاديمية وينرز، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تمثلت بانتقال 5 لاعبين للخالدية، وهناك مشاريع أخرى ستحدث مع الخالدية وأندية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا، من شأنها أن تساهم في تطوير كرة القدم البحرينية.
حسين بابا: خطوة مميزة
اعتبر مدير الكرة بنادي الخالدية الدولي السابق حسين بابا أن الخطوة التي أقامها ناديه مع نادي وينرز مميزة وخصوصًا بالنسبة للاعب البحريني، الذي سيستفيد من مثل هذه الاتفاقيات بوجود دعم الأندية والأكاديميات، متمنيًا من جميع الأندية أن تحذو حذوها، ويحقق هؤلاء النجوم أفضل النتائج في المستقبل.
إسماعيل عبداللطيف:
الأكاديميات ولادة للاعبين
قال لاعب الخالدية الخبرة إسماعيل عبداللطيف إن الأكاديميات تعتبر ولادة حق اللاعبين، واتفاقية نادي الخالدية مع وينرز تعتبر سباقة ومكملة لمشروع الأكاديمية الذي انطلق منذ 10 سنوات. مضيفًا أن هذه الخطوة يجب أن تكون دافعا للأكاديميات الأخرى لتخطو بنفس المنوال من أجل إخراج مواهب.
مبينًا أن قدوم اللاعبين الخمسة لنادي الخالدية سيصب في مصلحتهم، حيث إن وجودهم في نادي الخالدية سيبرزهم في المستقبل، ناصحًا إياهم أن يستمروا على ما هم عليه، وهم لم يأتوا إلى نادي الخالدية إلا لأنهم لاعبون مواهب فعلًا، ومن أجل الاستمرارية يتطلب منهم العمل والاهتمام حيث المسؤولية تزداد مع التقدم في العمر.
سلمان حجيري: القادم أفضل
أشار اللاعب المنتقل إلى نادي الخالدية في الفئات العمرية سلمان حجيري إلى أنه علِم بفرصة الانتقال إلى الخالدية منذ 4 أشهر تقريبًا، ومن تلك اللحظة بدأ التدريب مع المدرب إبراهيم بورشيد الذي هيأهم للمرحلة التي سينتقلون إليها، وفور دخوله مع الخالدية في بداية الموسم قدم أداء جيدًا والقادم سيكون أفضل.
محمد الريس: خطوة كبيرة
بين اللاعب الموهوب المنتقل إلى نادي الخالدية محمد الريس أن الانتقال من اللعب على مستوى الأكاديمية إلى الدوري البحريني يعتبر شيئًا كبيرا، ويراها فرصة جميلة، متطلعًا لاستمراريته إلى أن يصل لتمثيل الفريق الأول مستقبلًا.
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