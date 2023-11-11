فريق الداخلية يحقق المركز الأول في بطولة قفز الحواجز

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المركز الأول في المسابقة الكبرى لبطولة قفز الحواجز، والتي أقيمت منافساتها على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة، في افتتاح موسم الاتحاد الملكي للقدرة وقفز الحواجز.
وبهذه المناسبة تشرف العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي المشرف على الفريق بإهداء الفوز إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الذي لولا دعمه ومساندته لما تحقق هذا الانجاز، منوهاً في الوقت ذاته بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لجميع الفرق الرياضية خلال مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية مما ساهم في تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية .
كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وإلى الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز، على حسن الإعداد والتنظيم والاهتمام بمتابعة التحضيرات والاستعدادات التي أدت إلى نجاح فعاليات البطولة، وللاتحاد الرياضي العسكري على جهودهم المبذولة في التجهيز والإعداد لإنجاح هذه البطولة .
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