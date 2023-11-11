فريق الداخلية يحقق المركز الأول في بطولة قفز الحواجز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الكبرى‭ ‬لبطولة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بالرفة،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬وقفز‭ ‬الحواجز‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تشرف‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬معيوف‭ ‬الرميحي‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬بإهداء‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬لولا‭ ‬دعمه‭ ‬ومساندته‭ ‬لما‭ ‬تحقق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز،‭ ‬منوهاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ .‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬وإلى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز،‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم‭ ‬والاهتمام‭ ‬بمتابعة‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة،‭ ‬وللاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬التجهيز‭ ‬والإعداد‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ .‬