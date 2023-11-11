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النجمة يخسر أمام الخليج بـ ((سوبر غلوب))

11/11/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خسر‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ (‬24/27‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬تحديد‭ ‬المراكز‭ (‬5-8‭) ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وتخلف‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ (‬10/14‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬سيلعب‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ (‬7-8‭) .‬

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