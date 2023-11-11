النجمة يخسر أمام الخليج بـ ((سوبر غلوب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خسر فريق النجمة أمام نظيره الخليج السعودي بنتيجة (24/27) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن مباريات تحديد المراكز (5-8) لبطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
وتخلف فريق النجمة بنتيجة الشوط الأول بفارق 4 أهداف (10/14)، وبذلك سيلعب ممثل الكرة البحرينية اليوم (الأحد) مباراته الأخيرة في البطولة بمواجهة الكويت الكويتي على المركزين (7-8) .
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