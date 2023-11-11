ألبا راعيا ذهبيا لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكدت شركة ألمنيوم البحرين (البا) دعمها المتواصل لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف النسخة الخامسة عشر والتي ينظمها الاتحاد البحريني للجولف خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2023م الجاري وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف ويشارك فيها نخبة من افضل لاعبي الجولف المحترفين والهواة. ويأتي هذا الدعم ليؤكد استمرار شركة ألمنيوم البحرين في تشجيع كافة الجهود التي يبذلها الشباب البحريني في تنظيم الفعاليات الرياضية المتميزة والتي تجذب العديد من اللاعبين المعروفين على مستوى العالم وتساهم في الترويج السياحي لمملكة البحرين من خلال هذا الحدث.
وبهذه المناسبة أشاد اللواء الركن علي بن صقر النعيمي رئيس الاتحاد البحريني للجولف بالدعم الكبير الذي تساهم فيه شركة ألمنيوم البحرين (البا) في دعم رياضة الجولف في مملكة البحرين منذ سنوات طويلة وكذلك مساهمتها في دعم بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف النسخة الخامسة للجولف منذ انطلاقها في عام 2007م هذا الدعم شجع الاتحاد على مواصلة إقامة البطولة ومن ثم نجاحها المستمر على كافة المستويات. وقدم رئيس الاتحاد البحريني للجولف شكره وامتنانه الى خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة المنيوم البحرين (البا) على دعم الشركة للبطولة خلال السنوات الماضية وتشجيعهم المستمر لجميع أنشطة وبرامج الاتحاد
البحريني
للجولف.
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