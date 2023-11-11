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ألبا راعيا ذهبيا لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

11/11/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬دعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭ ‬الجاري‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬افضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ليؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتميزة‭ ‬والتي‭ ‬تجذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المعروفين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تساهم‭ ‬فيه‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬وكذلك‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬للجولف‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007م‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬شجع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نجاحها‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭. ‬وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬الى‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشركة‭ ‬للبطولة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬المستمر‭ ‬لجميع‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد
البحريني‮
‬للجولف‭.‬

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