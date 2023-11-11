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إيفانز يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد لأسابيع

11/11/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬المدافع‭ ‬الأيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬جوني‭ ‬إيفانز‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لبضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭. ‬وخرج‭ ‬إيفانز‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بهزيمة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمام‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬الدنماركي‭ ‬3‭ / ‬4‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬يخوض‭ ‬الآن‭ ‬سباقا‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬جالطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وذكر‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬‮«‬سيغيب‭ ‬جوني‭ ‬إيفانز‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬المدافع‭ ‬الأيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراتنا‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬إيفانز،‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يشارك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬إصابة‭ ‬إيفانز‭ ‬ليغيب‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬فنلندا‭ ‬والدنمارك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭). ‬


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