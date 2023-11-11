إيفانز يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد لأسابيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – (د ب أ): تأكد غياب المدافع الأيرلندي الشمالي جوني إيفانز عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لبضعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ. وخرج إيفانز 35 عاما مصابا خلال المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن الدنماركي 3 / 4 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، لكنه يخوض الآن سباقا مع الزمن من أجل المشاركة في المباراة أمام جالطة سراي التركي في 29 نوفمبر الجاري.
وذكر مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «سيغيب جوني إيفانز بضعة أسابيع بسبب الإصابة.
وأضاف: «تعرض المدافع الأيرلندي الشمالي لإصابة في الفخذ في الشوط الأول من مباراتنا بدوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاجن في الدنمارك يوم الأربعاء الماضي».
وكان إيفانز، الذي عاد بشكل مفاجئ إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، يشارك بشكل أساسي ضمن صفوف الفريق خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وجاءت إصابة إيفانز ليغيب عن منتخب بلاده في مباراتيه المقررتين أمام فنلندا والدنمارك في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
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