الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: نمنح فرصة للشبان

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونخ (ألمانيا) – (د ب أ): قال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن وضع الفريق الحالي للنادي البافاري يمثل فرصة أمام اللاعبين الشبان.
ولا يحظى بايرن ميونخ بالكثير من الخيارات في الدفاع وخط الوسط بالفريق الأول.
وقال دريسن في مقابلة لصحف مجموعة «ميونخر ميركور/تي.زد» الإعلامية أمس السبت: «لدينا وضع خاص في الدفاع في الوقت الحالي لم يكن متوقعا. بالطبع، يصل الفريق إلى أقصى حدود له في حالة وجود إصابات. ولكن هذه المواقف تأتي من أجل اللاعبين الشبان».
وأضاف: «لنتذكر ألفونسو ديفيز، الذي حل مكان ديفيد ألابا على الجهة اليسرى. لنتذكر جمال موسيالا الذي شارك مع إصابة فيليبي كوتينيو وتياجو وسيرج جنابري. الآن تأتي فرصة فرانز كراتزيج وألكسندر بافلوفيتش، وهذه هي القصص التي نرغب في كتابتها كناد».
وطالب دريسن (56 عاما)، الذي تولى منصبه خلفا لأوليفر كان في نهاية مايو الماضي نادي بايرن بالابتكار فيما يتعلق بشؤون الرعاية وما شابه ذلك .
وقال دريسن: «إذا كنا نحصد أموالا قليلة نسبيا من البث التلفزيوني، فعلينا أن نجد طرقا جديدة لجني المال. من بين الخيارات أن نصبح ماكينة انتقالات، ولكن هذه ليست فلسفتنا. بالنسبة لنا، أعمال الانتقالات تشكل غاية من أجل تحسين الفريق».
وتابع: «هي ليست طريقتنا الأساسية لجني المال. وبالتالي فإن طرق جني العائدات لدينا قليلة. علينا أن نكون نشطين، ونجد شركاء ونفكر بشأن إمكانية التسويق الإعلامي. وإلا فسوف نفقد التواصل».
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