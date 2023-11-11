الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: نمنح فرصة للشبان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬يان‭-‬كريستيان‭ ‬دريسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭.‬

ولا‭ ‬يحظى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬وخط‭ ‬الوسط‭ ‬بالفريق‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬دريسن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لصحف‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ميونخر‭ ‬ميركور‭/‬تي‭.‬زد‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬وضع‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعا‭. ‬بالطبع،‭ ‬يصل‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حدود‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬إصابات‭. ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لنتذكر‭ ‬ألفونسو‭ ‬ديفيز،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬مكان‭ ‬ديفيد‭ ‬ألابا‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭. ‬لنتذكر‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬فيليبي‭ ‬كوتينيو‭ ‬وتياجو‭ ‬وسيرج‭ ‬جنابري‭. ‬الآن‭ ‬تأتي‭ ‬فرصة‭ ‬فرانز‭ ‬كراتزيج‭ ‬وألكسندر‭ ‬بافلوفيتش،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬القصص‭ ‬التي‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬كتابتها‭ ‬كناد‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬دريسن‭ (‬56‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬منصبه‭ ‬خلفا‭ ‬لأوليفر‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬بالابتكار‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الرعاية‭ ‬وما‭ ‬شابه‭ ‬ذلك‭ .‬

وقال‭ ‬دريسن‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نحصد‭ ‬أموالا‭ ‬قليلة‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني،‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬لجني‭ ‬المال‭. ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخيارات‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬ماكينة‭ ‬انتقالات،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬فلسفتنا‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬أعمال‭ ‬الانتقالات‭ ‬تشكل‭ ‬غاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬هي‭ ‬ليست‭ ‬طريقتنا‭ ‬الأساسية‭ ‬لجني‭ ‬المال‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬طرق‭ ‬جني‭ ‬العائدات‭ ‬لدينا‭ ‬قليلة‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬نشطين،‭ ‬ونجد‭ ‬شركاء‭ ‬ونفكر‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬التسويق‭ ‬الإعلامي‭. ‬وإلا‭ ‬فسوف‭ ‬نفقد‭ ‬التواصل‮»‬‭. ‬