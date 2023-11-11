Sunday, 12 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوارديولا: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

11/11/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ (‬إنجلترا‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬عودة‭ ‬تشيلسي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

وكان‭ ‬تشيلسي‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬2016‭/‬2017،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬لجوارديولا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬فرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬هيمنته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭. ‬وانتزع‭ ‬تشيلسي‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬شهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ويحتل‭ ‬الآن‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬جوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للمباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬تشيلسي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬تشيلسي‭ ‬يظل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬متوهج،‭ ‬لديه‭ ‬روح‭ ‬جيدة،‭ ‬ويحظى‭ ‬بالتنافسية،‭ ‬لديه‭ ‬نمط‭ ‬جيد‭ ‬ويتمتع‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‮»‬‭.
‬وبشأن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬أضاف‭ ‬جوارديولا‭: ‬‮«‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬مبارياتنا‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬وعاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا‭ ‬سيعود‭ ‬تشيلسي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب،‭ ‬وأتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬



MENAFN11112023000055011008ID1107411936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث