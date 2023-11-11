جوارديولا: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ (‬إنجلترا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬عودة‭ ‬تشيلسي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

وكان‭ ‬تشيلسي‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬2016‭/‬2017،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬موسم‭ ‬لجوارديولا‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬فرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬هيمنته‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭. ‬وانتزع‭ ‬تشيلسي‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬شهد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬ويحتل‭ ‬الآن‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وقال‭ ‬جوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للمباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬تشيلسي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬تشيلسي‭ ‬يظل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭: ‬‮«‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬رأيت‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬متوهج،‭ ‬لديه‭ ‬روح‭ ‬جيدة،‭ ‬ويحظى‭ ‬بالتنافسية،‭ ‬لديه‭ ‬نمط‭ ‬جيد‭ ‬ويتمتع‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‮»‬‭.

‬وبشأن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬أضاف‭ ‬جوارديولا‭: ‬‮«‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬مبارياتنا‭ ‬في‭ ‬الموسم،‭ ‬وعاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا‭ ‬سيعود‭ ‬تشيلسي‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الألقاب،‭ ‬وأتوقع‭ ‬ذلك‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬







