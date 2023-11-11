جوارديولا: تشيلسي سينافس على الألقاب قريبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مانشستر (إنجلترا) – (د ب أ): قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إنه يتوقع عودة تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب من جديد في المستقبل القريب.
وكان تشيلسي قد توج آخر مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016/2017، وهو أول موسم لجوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.
ومنذ ذلك الوقت فرض مانشستر سيتي هيمنته بشكل كبير في الدوري الإنجليزي حيث توج باللقب في خمسة من المواسم الستة الماضية. وانتزع تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا في 2021 بالفوز على مانشستر سيتي في النهائي، لكن النادي اللندني شهد الكثير من الاضطرابات منذ ذلك الوقت، ويحتل الآن المركز العاشر في الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا الذي يعد مانشستر سيتي للمباراة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي اليوم الأحد في الدوري: «تشيلسي يظل واحدا من أهم الفرق في إنجلترا».
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «صحيح أنه لم يكن قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة، لكنه لا يزال واحدا من أقوى الفرق، ولا شك في ذلك».
وتابع: «رأيت في المباريات الماضية أنه فريق متوهج، لديه روح جيدة، ويحظى بالتنافسية، لديه نمط جيد ويتمتع بجودة عالية».
وبشأن مباراة اليوم (الأحد) أضاف جوارديولا: «هي واحدة من أصعب مبارياتنا في الموسم، وعاجلا أو آجلا سيعود تشيلسي إلى المنافسة على الألقاب، وأتوقع ذلك قريبا».
MENAFN11112023000055011008ID1107411936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.