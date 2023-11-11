Sunday, 12 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسي يحتفل بـ ((الذهبية)) مع جماهير إنتر ميامي ويعدهم بالأفضل

11/11/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فورت‭ ‬لودردايل‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفل‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الجمعة‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬ووعدهم‭ ‬بـ«موسم‭ ‬مقبل‭ ‬أفضل‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرصة‭ ‬لميسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬اختير‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬للاحتفال‭ ‬بجائزته‭ ‬القياسية‭.‬

قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬سار‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬فورت‭ ‬لودردايل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬حاملاً‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬مضاءة‭ ‬فقط‭ ‬بالهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬للمشجعين‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هتافات‭ ‬المشجعين‭ ‬باسمه‭ ‬‮«‬ميسي‭! ‬ميسي‭! ‬ميسي‭!‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬الممتلئة‭ ‬تقريبًا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬معكم‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ميامي،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الموجودين‭ ‬هنا‭ ‬الليلة،‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬بي‭ ‬وبعائلتي‭. ‬إنكم‭ ‬تظهرون‭ ‬لي‭ ‬الحب،‭ ‬وتُشعِرُونني‭ ‬بأنني‭ ‬في‭ ‬بيتي‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يسكنها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاتينيين‭ ‬حيث‭ ‬أشعر‭ ‬بالراحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬معًا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬ولكننا‭ ‬حققنا‭ ‬بالفعل‭ ‬أشياء‭ ‬عظيمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الرابطتين‭ (‬بطولة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الدوريين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمكسيكي‭).‬

وتابع‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل،‭ ‬وسنستمر‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬والفوز‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وفشل‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الدوري‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

ويلتحق‭ ‬ميسي‭ ‬بمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬الاوروغواي‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬والتي‭ ‬تتصدرها‭ ‬الارجنتين‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭.‬


MENAFN11112023000055011008ID1107411935

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث