ميسي يحتفل بـ ((الذهبية)) مع جماهير إنتر ميامي ويعدهم بالأفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فورت‭ ‬لودردايل‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفل‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الجمعة‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬جماهير‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬ووعدهم‭ ‬بـ«موسم‭ ‬مقبل‭ ‬أفضل‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬للدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرصة‭ ‬لميسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬اختير‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬للاحتفال‭ ‬بجائزته‭ ‬القياسية‭.‬

قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬سار‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬فورت‭ ‬لودردايل‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬حاملاً‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬مضاءة‭ ‬فقط‭ ‬بالهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬للمشجعين‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هتافات‭ ‬المشجعين‭ ‬باسمه‭ ‬‮«‬ميسي‭! ‬ميسي‭! ‬ميسي‭!‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬الممتلئة‭ ‬تقريبًا‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬معكم‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬ميامي،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬الموجودين‭ ‬هنا‭ ‬الليلة،‭ ‬على‭ ‬الترحيب‭ ‬بي‭ ‬وبعائلتي‭. ‬إنكم‭ ‬تظهرون‭ ‬لي‭ ‬الحب،‭ ‬وتُشعِرُونني‭ ‬بأنني‭ ‬في‭ ‬بيتي‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬يسكنها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاتينيين‭ ‬حيث‭ ‬أشعر‭ ‬بالراحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬معًا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬ولكننا‭ ‬حققنا‭ ‬بالفعل‭ ‬أشياء‭ ‬عظيمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬الرابطتين‭ (‬بطولة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الدوريين‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمكسيكي‭).‬

وتابع‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬أفضل،‭ ‬وسنستمر‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬والفوز‭ ‬بالألقاب‮»‬‭.‬

وفشل‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الدوري‭ ‬العادي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

ويلتحق‭ ‬ميسي‭ ‬بمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتي‭ ‬الاوروغواي‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬و21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬والتي‭ ‬تتصدرها‭ ‬الارجنتين‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭.‬



