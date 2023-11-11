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أُنس جابر تشارك في حملة للتبرع بالغذاء للفلسطينيين

11/11/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حثت‭ ‬نجمة‭ ‬التنس‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬تبرعات‭ ‬للعائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭.‬

وطالبت‭ ‬النجمة‭ ‬المصنفة‭ ‬السابعة‭ ‬عالميا‭ ‬عبر‭ ‬فيديو‭ ‬لـ«برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬بالتبرع‭ ‬للعائلات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالغذاء‭ ‬والماء‭.‬

ويواجه‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬مع‭ ‬توغل‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭.‬ويشهد‭ ‬القطاع‭ ‬تعثرا‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وسط‭ ‬شح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬بجانب‭ ‬دمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وانقطاع‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬الخدمات‭.‬

وقالت‭ ‬أنس‭ ‬في‭ ‬نداء‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭: ‬‮«‬يمكنكم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الغذائي‭ ‬الطارئ‭ ‬للأطفال‭ ‬والعائلات‭ ‬الذين‭ ‬يكافحون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التونسية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬إثر‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬ماريكيتا‭ ‬فوندروسوفا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬تنس‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬كانكوك‭ ‬بالمكسيك‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع‭ ‬تبرعها‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬جائزتها‭ ‬للعائلات‭ ‬والأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

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