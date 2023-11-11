أُنس جابر تشارك في حملة للتبرع بالغذاء للفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تونس – (د ب أ): حثت نجمة التنس التونسية أنس جابر على جمع تبرعات للعائلات الفلسطينية التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.
وطالبت النجمة المصنفة السابعة عالميا عبر فيديو لـ«برنامج الأغذية العالمي» بالتبرع للعائلات الفلسطينية بالغذاء والماء.
ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية مع توغل الجيش الاسرائيلي الذي يقود عملية برية في قطاع غزة مع استمرار القصف الجوي منذ أكثر من شهر.ويشهد القطاع تعثرا في الإمدادات الإنسانية وسط شح كبير في الغذاء بجانب دمار هائل في البنية التحتية وانقطاع في اغلب الخدمات.
وقالت أنس في نداء عبر برنامج الأغذية العالمي: «يمكنكم تقديم الدعم الغذائي الطارئ للأطفال والعائلات الذين يكافحون من أجل البقاء». وكانت اللاعبة التونسية قد أعلنت إثر فوزها على التشيكية ماريكيتا فوندروسوفا في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكوك بالمكسيك قبل نحو اسبوع تبرعها بجزء من جائزتها للعائلات والأطفال الفلسطينيين.
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