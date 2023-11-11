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الأستاذ ديوكوفيتش أمام التلامذة المشاغبين

11/11/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) -) ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينشد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬تلقين‭ ‬تلامذته‭ ‬المشاغبين‭ ‬درساً‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬الخلود‭ ‬إلى‭ ‬راحة‭ ‬مستحقة،‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بطولة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬لموسم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية‭.‬

بعد‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬العام‭ ‬وتتويجه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬يتصدّر‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬معركة‭ ‬بين‭ ‬جيلين،‭ ‬إذ‭ ‬يكبر‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬السبعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬السن،‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬بتسعة‭ ‬أعوام‭.‬

سيتواجه‭ ‬المصنف‭ ‬أوّل‭ ‬عالمياً‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬يافعين‮»‬،‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ (‬25‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ (‬22‭) ‬والدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ (‬20‭). ‬

لكن‭ ‬‮«‬دجوكو‮»‬،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬علامة‭ ‬تراجع‭ ‬ويُعدّ‭ ‬مرشحاً‭ ‬بقوّة‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه،‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بدورة‭ ‬باريس‭ ‬بيرسي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬محققاً‭ ‬لقبه‭ ‬السادس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويسعى‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬انهاء‭ ‬الموسم‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الزاخرة‭ ‬متصدراً‭ ‬لتصنيف‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين،‭ ‬وبلوغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الـ400‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

قال‭ ‬الصربي‭: ‬‮«‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬متوّجاً‭ ‬باللقب‭ ‬وبأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

ألكاراس‭ ‬لخلط‭ ‬الأوراق‭ ‬

تابع‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أية‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬أسهل‭ ‬من‭ ‬الأخرى‭. ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هنا،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

خصمه‭ ‬الأول‭ ‬رونه‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬القلائل‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يظهرون‭ ‬أي‭ ‬خوف‭ ‬أو‭ ‬عقدة‭ ‬من‭ ‬الصربي،‭ ‬ومواجهاتهما‭ ‬المباشرة‭ (‬2-2‭) ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية،‭ ‬يلعب‭ ‬الدنماركي‭ ‬الواعد‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬البطل‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬بيكر،‭ ‬المتوّج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬بلقب‭ ‬الدورة‭.‬

قال‭ ‬رونه‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬لعبت‭ ‬أكثر‭ ‬استمتعت‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬الآخرين،‭ ‬توّج‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬باللقب‭ ‬سابقاً‭: ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬و2021‭.‬

لكن‭ ‬لاعباً‭ ‬جديداً‭ ‬قد‭ ‬يعكّر‭ ‬مزاج‭ ‬كل‭ ‬المنافسين‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬مصنّفاً‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬وأحرز‭ ‬لقبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الإسباني‭ ‬ألكاراس‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية،‭ ‬إذ‭ ‬حرمته‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬بطنه‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭.‬

أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهوب‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬لقب‭ ‬ست‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬بينها‭ ‬ويمبلدون‭. ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تراجع‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬توديعه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

أقرّ‭ ‬الإسباني‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬احتجت‭ ‬إلى‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬لهضم‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة،‭ ‬كانت‭ ‬مؤلمة‭. ‬لكني‭ ‬أفضل‭ ‬الآن،‭ ‬عملت‭ ‬كثيراً،‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬البدني‭ ‬والخططي‮»‬‭.‬

وضمّت‭ ‬مجموعة‭ ‬ألكاراس‭ ‬الخضراء‭ ‬الروسيين‭ ‬مدفيديف‭ ‬وأندري‭ ‬روبليف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زفيريف‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بين‭ ‬الأحد‭ ‬والخميس،‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ويحصل‭ ‬بطل‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭.‬

ويحصد‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬500‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬المحترفين،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬1500‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مبارياته‭.‬


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