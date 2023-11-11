ليبرون يسجل 32 نقطة ويقلب تأخر ليكرز أمام صنز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): تخطى ليبرون جيمس إصابة مبكرة وسجّل 32 نقطة في طريقه لقيادة لوس أنجلوس ليكرز إلى قلب تأخره أمام فينيكس صنز إلى فوز أول خارج أرضه 122-119، يوم الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعد تعرّضه لإصابة في أسفل ساقه اليسرى جعلته يعرج في الربع الأوّل قاوم ابن الثامنة والثلاثين ألمه وأسهم في وضع حد لسلسة من ثلاث خسارات متتالية لليكرز.
وسجّل 11 رمية ميدانية من أصل 17، بينها 3 من أصل أربع وراء القوس، كما التقط 11 متابعة ومرّر 6 كرات حاسمة.
وهذا أوّل فوز لليكرز خارج أرضه هذا الموسم، والأول له في البطولة الجديدة «إن-سيزون» بنظام الكأس التي يُأمل منها أن تمنح اهتماماً إضافياً للمباريات في وقت مبكر من الموسم. وتُحتسب جميع مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري أن بي ايه وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
وقال ليبرون بعد المباراة لشبكة «إي أس بي أن»: «الشعور رائع لأنه فوز ضمن الدوري. سمعتم ان هناك نصف مليون دولار على المحك، سنبحث عن ذلك».
وكان المخضرم كيفن دورانت أفضل مسجّل لدى الخاسر مع 38 نقطة و9 متابعات، وأضاف برادلي بيل 24. ووصل تقدّم صنز إلى 14 نقطة في احدى فترات المباراة، ودانت له الأفضلية بين الشوطين 63-55.
وعن تحسّن فريقه في التقاط الكرات المرتدة في نهاية المباراة علّق جيمس: «أعتقد اننا وجدنا أخيراً حلاً للكرات المرتدة».
وأضاف حامل لقب الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة: «بدأنا أخيراً في تسجيل الرميات الثلاثية (12)، وهذا ما ساعدنا بالعودة إلى أجواء المباراة».
وبعد خسارتين أنزلتاه عن صدارة المنطقة الشرقية، تغلّب بوسطن سلتيكس بسهولة على ضيفه بروكلين نتس 121-107.
وقاد الفريق الأخضر إلى الفوز نجماه جايلن براون (28 نقطة) وجايسون تايتوم (23 نقطة و10 متابعات).
وتقدّم سلتيكس بفارق 17 نقطة في الشوط الأوّل عندما زرع 12 رمية ثلاثية. وقال تايتوم: «من الجيد تحقيق الفوز (في إن-سيزون)، لكن الأهم كان استعادة نغمة الانتصارات».
وتابع: «خسرنا مرتين توالياً، لذا كان مهمًا أن نعود إلى أرضنا ونحقق الفوز».
وقُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، وسيلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الستة الذين سينضم اليهم فريقان في ربع النهائي.
دونتشيتش يهيمن
ورفع دالاس مافريكس رصيده إلى سبعة انتصارات وخسارتين في وصافة المنطقة الغربية، بفوزه على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز 144-126، بفضل 44 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش و27 من كايري إرفينغ.
وزرع مافريكس 47 نقطة في الربع الثاني وحده، فيما سجّل دونتشيتش 40 نقطة أو أكثر للمرة الخامسة ضد كليبرز.
وكان لاعب ريال مدريد الإسباني السابق فاعلاً بشكل كبير مع 17 من 21 محاولة.
ولدى الخاسر كان كواهي لينارد أفضل مسجّل مع 26 نقطة، فيما سجّل جيمس هاردن كل نقاطه الـ14 في الربع الأوّل.
وهذه رابع خسارة توالياً لكليبرز والثالثة منذ قدوم هاردن من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
ولم تجنّب 29 نقطة و9 متابعات و4 صدات من لاعب الارتكاز الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) سان أنتونيو سبيرز من الخسارة أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 110-117. وكان الدومينيكاني كارل أنتوني-تاونز أفضل مسجّل لمينيسوتا الذي حقق فوزه الخامس توالياً مع 29 نقطة و12 متابعة.
ويحتلّ سبيرز المركز الثالث عشر من أصل 15 في منطقته الغربية.
وقاد أفضل لاعب في الموسم الماضي الكاميروني جويل إمبيد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدّر المنطقة الشرقية، إلى قلب تأخره بفارق 16 نقطة على ارض ديترويت بيستونز إلى فوز 114-106، بتسجيله 33 نقطة و16 متابعة. وأضاف زميله الموزّع تايريز ماكسي 29 نقطة و11 تمريرة حاسمة.
MENAFN11112023000055011008ID1107411932