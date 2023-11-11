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ليبرون يسجل 32 نقطة ويقلب تأخر ليكرز أمام صنز

11/11/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تخطى‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬إصابة‭ ‬مبكرة‭ ‬وسجّل‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لقيادة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬أمام‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬122-119،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

وبعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬ساقه‭ ‬اليسرى‭ ‬جعلته‭ ‬يعرج‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭ ‬قاوم‭ ‬ابن‭ ‬الثامنة‭ ‬والثلاثين‭ ‬ألمه‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لسلسة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬لليكرز‭.‬

وسجّل‭ ‬11‭ ‬رمية‭ ‬ميدانية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬17،‭ ‬بينها‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬وراء‭ ‬القوس،‭ ‬كما‭ ‬التقط‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬ومرّر‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وهذا‭ ‬أوّل‭ ‬فوز‭ ‬لليكرز‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬بنظام‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬يُأمل‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬اهتماماً‭ ‬إضافياً‭ ‬للمباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬وتُحتسب‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

وقال‭ ‬ليبرون‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭: ‬‮«‬الشعور‭ ‬رائع‭ ‬لأنه‭ ‬فوز‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭. ‬سمعتم‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬المحك،‭ ‬سنبحث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المخضرم‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لدى‭ ‬الخاسر‭ ‬مع‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات،‭ ‬وأضاف‭ ‬برادلي‭ ‬بيل‭ ‬24‭. ‬ووصل‭ ‬تقدّم‭ ‬صنز‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬فترات‭ ‬المباراة،‭ ‬ودانت‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬63‭-‬55‭.‬

وعن‭ ‬تحسّن‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬التقاط‭ ‬الكرات‭ ‬المرتدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬علّق‭ ‬جيمس‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬اننا‭ ‬وجدنا‭ ‬أخيراً‭ ‬حلاً‭ ‬للكرات‭ ‬المرتدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬مختلفة‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الرميات‭ ‬الثلاثية‭ (‬12‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ساعدنا‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خسارتين‭ ‬أنزلتاه‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬تغلّب‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬121-107‭.‬

وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬الأخضر‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬نجماه‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ (‬28‭ ‬نقطة‭) ‬وجايسون‭ ‬تايتوم‭ (‬23‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭).‬

وتقدّم‭ ‬سلتيكس‭ ‬بفارق‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭ ‬عندما‭ ‬زرع‭ ‬12‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭. ‬وقال‭ ‬تايتوم‭: ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ (‬في‭ ‬إن‭-‬سيزون‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬كان‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬خسرنا‭ ‬مرتين‭ ‬توالياً،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬مهمًا‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬أرضنا‭ ‬ونحقق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وقُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬وسيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لتحديد‭ ‬المتصدرين‭ ‬الستة‭ ‬الذين‭ ‬سينضم‭ ‬اليهم‭ ‬فريقان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬


دونتشيتش‭ ‬يهيمن‭ ‬

ورفع‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كليبرز‭ ‬144‭-‬126،‭ ‬بفضل‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬لنجمه‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬و27‭ ‬من‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭.‬

وزرع‭ ‬مافريكس‭ ‬47‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬وحده،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬دونتشيتش‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬ضد‭ ‬كليبرز‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬فاعلاً‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬محاولة‭.‬

ولدى‭ ‬الخاسر‭ ‬كان‭ ‬كواهي‭ ‬لينارد‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬كل‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ14‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭.‬

وهذه‭ ‬رابع‭ ‬خسارة‭ ‬توالياً‭ ‬لكليبرز‭ ‬والثالثة‭ ‬منذ‭ ‬قدوم‭ ‬هاردن‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭.‬

ولم‭ ‬تجنّب‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬صدات‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ (‬19‭ ‬عاماً‭ ‬و2‭.‬24‭ ‬م‭) ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬110-117‭. ‬وكان‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬كارل‭ ‬أنتوني‭-‬تاونز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لمينيسوتا‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬مع‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭.‬

ويحتلّ‭ ‬سبيرز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬منطقته‭ ‬الغربية‭.‬

وقاد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬فريقه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز،‭ ‬متصدّر‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬114-106،‭ ‬بتسجيله‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬و16‭ ‬متابعة‭. ‬وأضاف‭ ‬زميله‭ ‬الموزّع‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

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