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ثلاثية مبابي تعيد سان جرمان إلى الصدارة

11/11/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أحرز‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬ليُهدي‭ ‬فريقه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬فوزاً‭ ‬مهماً‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬رينس‭ ‬3‭-‬0‭ ‬ويعيده‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭.‬

واستفاد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬من‭ ‬تعثّر‭ ‬منافسه‭ ‬نيس‭ ‬سلباً‭ ‬أمام‭ ‬مونبلييه‭ ‬الجمعة،‭ ‬لينقضّ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬استعاد‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ومدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬عافيته‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬أما‭ ‬رينس‭ ‬فمني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتجمّد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ .‬

وافتتح‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭.‬

ومع‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما،‭ ‬كان‭ ‬لسان‭ ‬جرمان‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مبابي‭ ‬أيضاً‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬توّجها‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬سولير‭ ‬بتمريرة‭ ‬على‭ ‬المسطرة‭ ‬إلى‭ ‬هدّاف‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬مجدداً‭ (‬59‭).‬

ومع‭ ‬تضعضع‭ ‬أصجاب‭ ‬الأرض،‭ ‬أنهى‭ ‬مبابي‭ ‬آمالهم‭ ‬بإضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬له‭ ‬ولفريقه‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة،‭ ‬وتمريرة‭ ‬من‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ (‬82‭).‬


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