ثلاثية مبابي تعيد سان جرمان إلى الصدارة

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (أ ف ب) أحرز النجم كيليان مبابي «هاتريك» يوم أمس ليُهدي فريقه باريس سان جرمان فوزاً مهماً على مضيفه رينس 3-0 ويعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.
واستفاد سان جرمان من تعثّر منافسه نيس سلباً أمام مونبلييه الجمعة، لينقضّ على الصدارة مع 27 نقطة.
وبهذا الفوز، استعاد سان جرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي عافيته بعد الخسارة أمام ميلان 1-2 في دوري أبطال أوروبا، أما رينس فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتجمّد رصيده عند 20 نقطة في المركز الرابع .
وافتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة، بتسديدة رائعة من مبابي الذي تلقى عرضية متقنة من نجم برشلونة الإسباني السابق عثمان ديمبيليه.
ومع تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، كان لسان جرمان فرصة تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، عن طريق مبابي أيضاً بعد هجمة مرتدة سريعة توّجها الإسباني كارلوس سولير بتمريرة على المسطرة إلى هدّاف الفريق الذي هزّ الشباك مجدداً (59).
ومع تضعضع أصجاب الأرض، أنهى مبابي آمالهم بإضافة الهدف الثالث له ولفريقه بعد هجمة مرتدة سريعة، وتمريرة من برادلي باركولا (82).
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