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ثنائية كاين تُهدي بايرن الصدارة

11/11/2023 7:19:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭)(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬فريقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لانتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتاً‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬ثنائية‭ ‬جديدة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هايدنهايم‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭-‬2،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة‭ ‬2‭-‬2‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬كاين‭ ‬بهدفين‭ ‬لبطل‭ ‬ألمانيا‭ (‬14‭ ‬و44‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعادل‭ ‬تيم‭ ‬كلاينديست‭ (‬67‭) ‬ويان‭-‬نيكلاس‭ ‬بيستي‭ (‬70‭) ‬النتيجة‭ ‬للضيوف‭.‬

وانتزع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬التقدم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬البرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬غيريرو‭ (‬72‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬الكاميروني‭ ‬إريك‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ (‬85‭).‬

ورفع‭ ‬بايرن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بمواجهة‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬متغيرة،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬سيطرنا‭ ‬على‭ ‬الأمور،‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬ثم‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الجميل‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الرد،‭ ‬وأننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬أعلى،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أوصلنا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يهدر‭ ‬ليفركوزن‭ ‬نقاطًا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬كاين‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مسجلاً‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬حيث‭ ‬تجاوز‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬السابق‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬16‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬مباراة‭. ‬كما‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬نكونكو‭ ‬اللذين‭ ‬تشاركا‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬البوندسليغا‭ ‬بـ16‭ ‬هدفًا‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بأسره‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬كاين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أستمتع‭ ‬بالأمر”‭.‬

ولم‭ ‬يهدر‭ ‬كاين‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬استدار‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وسدّد‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬14‭ ‬دقيقة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضاعف‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬44‭).‬

وتمكن‭ ‬الضيوف‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬اربع‭ ‬دقائق،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كلاينديست‭ (‬66‭) ‬ثمّ‭ ‬يان‭-‬نيكلاس‭ (‬70‭)‬،‭ ‬

وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬التذبذب،‭ ‬استعاد‭ ‬بايرن‭ ‬عافيته،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬مدافع‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق،‭ ‬غيريرو،‭ ‬هدفه‭ ‬الاول‭ ‬بقميص‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ‭ ‬فوز‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬32‭ ‬مرة‭ ‬بهدف‭ ‬رابع‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭. ‬

دورتموند‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭-‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬انتزع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬فوزًا‭ ‬صعبًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وبعدما‭ ‬افتتح‭ ‬فولكروغ‭ ‬التسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬دورتموند‭ (‬36‭) ‬عادل‭ ‬دينيز‭ ‬أونداف‭ ‬النتيجة‭ ‬لمصلحة‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ (‬42‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يمنح‭ ‬الغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ (‬83‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬كبديل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثانيوغاب‭ ‬غيراسي‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬هدفه‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬لمباراتين‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭.
‬وتمسّك‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬عن‭ ‬دورتموند‭ ‬الرابع،‭ ‬وبات‭ ‬الاخير‭ ‬بعيدا‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬وقد‭ ‬يرتفع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬ليفركوزن‭. ‬كما‭ ‬بات‭ ‬سانحا‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ (‬20‭) ‬انتزاع‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الاحد‭. ‬

واختار‭ ‬مدرب‭ ‬دورتموند‭ ‬إدين‭ ‬ترزيتش‭ ‬التشكيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬الفوز‭ ‬امام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭. ‬

كما‭ ‬أضاع‭ ‬شتوتغارت‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬السويسري‭ ‬غريغور‭ ‬كوبل‭ ‬لمحاولة‭ ‬كريس‭ ‬فوريخوخسر‭ ‬دورتموند‭ ‬مباراتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬أمام‭ ‬هوفنهايم‭ ‬1‭-‬1‭ ‬بعدما‭ ‬منح‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬الهولندي‭ ‬فوت‭ ‬فيخهورست‭ ‬التقدم‭ ‬للاخير‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬البوسني‭ ‬إرميدين‭ ‬ديميروفيتش‭ ‬النتيجة‭ ‬للاول‭.‬

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