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أرسنال يشدّد الخناق على سيتي وتوتنهام يفرّط بصدارة مؤقتة

11/11/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ضيّق‭ ‬أرسنال‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدّر،‭ ‬عندما‭ ‬عمّق‭ ‬جراح‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أمس،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تفريطاً‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬بصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتة‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1-2‭.‬

وبأهداف‭ ‬البلجيكي‭ ‬لياندرو‭ ‬تروسارد‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬وليام‭ ‬صاليبا‭ (‬57‭) ‬والأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬زينتشينكو‭ (‬74‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬جوش‭ ‬براونهيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لبيرنلي‭ (‬54‭)‬،‭ ‬عزّز‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدّر‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬بيرنلي‭ ‬مع‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وبعد‭ ‬أخذ‭ ‬ورد‭ ‬طوال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬تمكّن‭ ‬أرسنال‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬قبل‭ ‬انتهائه،‭ ‬تحديداً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭+‬1‭ ‬عندما‭ ‬حوّل‭ ‬زينتشينكو‭ ‬عرضية‭ ‬ارتقى‭ ‬لها‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬برأسه،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬تروسارد‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬سير‭ ‬المباراة،‭ ‬تمكّن‭ ‬بيرنلي‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل،‭ ‬عندما‭ ‬اخترق‭ ‬الأميركي‭ ‬لوكا‭ ‬كوليوشو‭ ‬دفاع‭ ‬أرسنال‭ ‬بمهارة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬ليمرر‭ ‬عرضية‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬جاي‭ ‬رودريغيز‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬فوصلت‭ ‬براونهيل‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬54‭).‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق،‭ ‬حتى‭ ‬نفّذ‭ ‬تروسارد‭ ‬ركنية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬صاليبا‭ ‬الذي‭ ‬حوّلها‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬57‭).‬

وقبل‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة،‭ ‬أضاف‭ ‬أرسنال‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬معمعة‭ ‬في‭ ‬دفاع‭ ‬بيرنلي‭ ‬أوصلت‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬زينتشينكو‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬جميلة‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬74‭).‬

وقلب‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬عندما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬أمامه‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وحرمه‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬والصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتاً‭.‬

وكان‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬توزانه‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬للويلزي‭ ‬برينان‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة،‭ ‬لكن‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬عبر‭ ‬الإسباني‭ ‬بابلو‭ ‬سارابيا‭ (‬90+1‭) ‬والغابوني‭ ‬ماريو‭ ‬ليمينا‭ (‬90+7‭).‬

ويدين‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بفوزه‭ ‬إلى‭ ‬سارابيا‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬مكان‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬غوميش،‭ ‬ثم‭ ‬صنع‭ ‬تمريرة‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لليمينا‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭.‬

وحقق‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والأول‭ ‬بعد‭ ‬تعادل‭ ‬وخسارة،‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬توتنهام‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬تشلسي‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬وختام‭ ‬المرحلة

وأجّل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حسم‭ ‬مصير‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬أحرزه‭ ‬السويدي‭ ‬فيكتور‭ ‬نيلسون‭ ‬ليندلوف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬رفع‭ ‬مانشستر‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬ليرتقي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬بينما‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬لوتون‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭. ‬وانتظر‭ ‬يونايتد‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليسجّل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬صاعد‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬59،‭ ‬سدّد‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬لتصطدم‭ ‬بدفاع‭ ‬لوتون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتابعها‭ ‬ليندلوف‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وفرّط‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬بفرصة‭ ‬مضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬مرر‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬لراشفورد‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الرقابة،‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ (‬70‭).‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬فيه‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬ضغوطاً‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬للنادي‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬إثر‭ ‬الخسارة‭ ‬الكارثية‭ ‬3-4‭ ‬أمام‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

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