صنداونز والوداد يرصدان اللقب التاريخي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جوهانسبرغ‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يرغب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬والوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬دخول‭ ‬تاريخ‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬عندما‭ ‬يخوضان‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬لوفتوس‭ ‬فيرسفيلد‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريتويا‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويمني‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬النفس‭ ‬بتحقيق‭ ‬أول‭ ‬ألقاب‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬البالغة‭ ‬جائزتها‭ ‬الأولى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬والثانية‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬كي‭ ‬تكون‭ ‬مسك‭ ‬ختام‭ ‬منافسة‭ ‬استحدثها‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ (‬كاف‭) ‬بمشاركة‭ ‬افضل‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬وسيرفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

واستحق‭ ‬الفريقان‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬جدارة،‭ ‬بعدما‭ ‬حجزا‭ ‬بطاقتيهما‭ ‬من‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬أعرق‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭: ‬صنداونز‭ ‬أطاح‭ ‬المارد‭ ‬الأحمر‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬والوداد‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭.‬

ويدخل‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مطمئنة،‭ ‬كون‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬لرفع‭ ‬الكأس‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأمام‭ ‬جماهيره‭.‬





‮«‬حظوظ‭ ‬متساوية‮»‬‭ ‬

وهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الوداد‭ ‬وصنداونز‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تعادلا‭ ‬سلباً‭ ‬ذهاباً‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬و2‭-‬2‭ ‬إيابا‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‭ ‬وتأهل‭ ‬الوداد‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تسجيله‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

وسبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬تواجها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬إقصائية،‭ ‬كانت‭ ‬الغلبة‭ ‬فيها‭ ‬للوداد،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬أفضلية‭ ‬معنوية‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬

وبلغ‭ ‬الوداد‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬على‭ ‬صنداونز‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬1992‭ (‬فاز‭ ‬بلقبه‭ ‬الثالث‭ ‬عام‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتواجها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬نفسها‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ويفوز‭ ‬الوداد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ذهاباً‭ ‬ويفرض‭ ‬التعادل‭ ‬سلباً‭ ‬في‭ ‬الإياب‭.‬

وأكد‭ ‬عادل‭ ‬رمزي،‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ (‬22‭ ‬لقبا‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬يملكان‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬وكونها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭. ‬فزنا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ذهابا،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭/‬50‭ ‬للفوز‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الفريقين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬استعد‭ ‬جيدا‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬واعون‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬التي‭ ‬تنتظرهم‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز‭.‬





غياب‭ ‬مؤثر‭ ‬

وقال‭ ‬‮«‬كمدرب،‭ ‬هذا‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬إفريقي‭ ‬مهم‭ ‬أنافس‭ ‬عليه‭ ‬ونتمنى‭ ‬تأكيد‭ ‬جدارتنا‭ ‬بالظفر‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الحافز‭ ‬الشخصي‭ ‬موجود،‭ ‬لكن‭ ‬التحفيز‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬تشريف‭ ‬بلادي‭ ‬والمساهمة‭ ‬بدوري‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المغربية‭. ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬المباراة‭ ‬كاف‭ ‬لتكون‭ ‬عاملا‭ ‬محفزا‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود،‭ ‬نحتاج‭ ‬التركيز‭ ‬لأن‭ ‬الأحاسيس‭ ‬مختلفة‭. ‬سنلعب‭ ‬بالروح‭ ‬نفسها‭ ‬والثقة‭ ‬ذاتها‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لغياب‭ ‬يحيى‭ ‬جبران‭ ‬معترفا‭ ‬بأنهم‭ ‬سيفتقدون‭ ‬المدافع‭ ‬المؤثر‭ ‬‮«‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬قمنا‭ ‬بالاستعانة‭ ‬به‭ ‬لتحفيز‭ ‬باقي‭ ‬اللاعبين‭. ‬لكنني‭ ‬أؤمن‭ ‬بالمجموعة‭ ‬وشعاري‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‮»‬‭.‬

ويحوم‭ ‬الشك‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الجناح‭ ‬منتصر‭ ‬الحتيمي،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لمباراة‭ ‬الذهاب‭.‬

ويفكّر‭ ‬رمزي‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬غياب‭ ‬جبران‭ ‬بإشراك‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أنس‭ ‬سرغات‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬حلولا‭ ‬عدة‭ ‬لتعويض‭ ‬الحتيمي‭ ‬بتواجد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأجنحة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬وسيف‭ ‬الدين‭ ‬بوهرة‭ ‬ومحمد‭ ‬أوناجم‭.‬





‮«‬نستحق‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬صنداونز‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يستحق‭ ‬رفع‭ ‬الكأس‭ ‬‮«‬عطفا‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬لاعبينا‭ ‬بجد‭ ‬وإظهارهم‭ ‬الولاء‭ ‬لبعضهم‭ ‬البعض‭ ‬وهم‭ ‬يستحقون‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الكأس‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬القياسية‭ ‬المحلية‭ (‬16‭ ‬بينها‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭) ‬لصنداونز‭ ‬الشهير‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬البرازيليين‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬قمصانه‭ ‬الصفراء‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬بسبب‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬الطريقة‭ ‬البرازيلية،‭ ‬فإن‭ ‬نال‭ ‬لقبين‭ ‬قاريين‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هما‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ (‬2016‭) ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية‭ (‬2017‭).‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬النادي‭ ‬المملوك‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كنا‭ ‬بوضوح‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ومن‭ ‬المؤسف‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬أبدًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬خروجه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭.‬

واعترف‭ ‬موكوينا‭ ‬بأن‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬المغربي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬لعبه‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬كبرى‭ ‬لنا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬فريقًا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬نهائيين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬وسيكون‭ ‬لديه‭ ‬الحافز‭ ‬لتكرار‭ ‬الأداء‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬