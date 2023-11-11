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المتصدر المفاجأة جيرونا أصبح يحلم بأوروبا

11/11/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعيش‭ ‬نادي‭ ‬جيرونا،‭ ‬المتصدّر‭ ‬المفاجئ‭ ‬لبطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬حلماً‭ ‬وردياً‭ ‬اثر‭ ‬تقدّمه‭ ‬على‭ ‬العملاقين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة،‭ ‬وأصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬اشترته‭ ‬المجموعة‭ ‬الإماراتية‭ ‬المالكة‭ ‬لنادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬حديث‭ ‬عشاق‭ ‬المستديرة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭.‬

استفاد‭ ‬الفريق‭ ‬الصاعد‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬قرعة‭ ‬سمحت‭ ‬له‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬تلو‭ ‬الآخر،‭ ‬فحصد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬مباراة،‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثقيلة‭ ‬0‭-‬3‭.‬

فوزٌ‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬تاسع‭ ‬الترتيب‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬سيتيح‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬البقاء‭ ‬متربعاً‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬نحو‭ ‬ثلث‭ ‬مباريات‭ ‬الليغا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

رحلة‭ ‬لا‭ ‬تُصدّق‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أُخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬حلول‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ضمن‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الموسم‭. ‬تنافس‭ ‬انذاك‭ ‬للهرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬مع‭ ‬أمثال‭ ‬ليغانيس،‭ ‬وأموريبييتا‭ ‬وألكوركون‭. ‬ويقرّ‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭ ‬كيكي‭ ‬كارسيل‭: ‬‮«‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬ليس‭ ‬طبيعياً‭. ‬هذا‭ ‬حلم،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬هلوسة‭. ‬أعتقد‭ ‬اننا‭ ‬سجلنا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أهدافاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬29-28‭)‬،‭ ‬هذا‭ ‬يفوق‭ ‬الواقع‭. ‬ونحن‭ ‬مدركون‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬وعندما‭ ‬سألته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬تطلعات‭ ‬النادي،‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المتصدر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة،‭ ‬قال‭ ‬كارسيل‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬فريقه‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المدرّب‭ ‬ميتشل‭ ‬الذي‭ ‬أكّد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الصمود‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬


الستة‭ ‬الأوائل‭ ‬

ويتابع‭ ‬كارسيل‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬ضد‭ ‬مدريد،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يظنّ‭ ‬المرء‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سينهار،‭ ‬لكننا‭ ‬فزنا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬فرق‭ ‬صعبة،‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭ (‬ضد‭ ‬قادش‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وأوساسونا‭ ‬4‭-‬2‭)‬‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬البقاء‭ ‬بين‭ ‬المركزين‭ ‬الرابع‭ ‬والسادس،‭ ‬علماً‭ ‬أننا‭ ‬نملك‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وأفضلية‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الفرق‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭... ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬سهلة‭ ‬لكننا‭ ‬سنقاتل‮»‬‭.‬

ويشاركه‭ ‬ميتشل‭ ‬الرأي،‭ ‬معتبراً‭ ‬ان‭ ‬جيرونا‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬‮«‬الدوري‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أو‭ ‬برشلونة‭ ‬أو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬يحلم‭ ‬بمنافسة‮»‬‭ ‬باقي‭ ‬المرشحين‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬‮«‬ريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬فياريال،‭ ‬إشبيلية‭ ‬أو‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‮»‬‭.‬

وبعدد‭ ‬سكان‭ ‬يبلغ‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭ ‬وموقع‭ ‬بين‭ ‬جبال‭ ‬البيرينيه‭ ‬والكوستا‭ ‬برافا،‭ ‬منتصف‭ ‬المسار‭ ‬بين‭ ‬برشلونة‭ ‬والحدود‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬جيرونا‭ ‬مواصفات‭ ‬مدينة‭ ‬الأبطال‭.‬

وبفضل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الهجومية‭ ‬لمدربه،‭ ‬أنهى‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ملعباً‭ ‬صغيراً‭ ‬يتسع‭ ‬لـ14‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج،‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬أوساسونا‭ ‬المتأهل‭ ‬إلى‭ ‬ملحق‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬القارية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تشافي‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة،‭ ‬فإن‭ ‬البداية‭ ‬الصاروخية‭ ‬للجار‭ ‬الصغير‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬مفاجئة‭. ‬يستحقون‭ ‬ذلك‭. ‬هو‭ ‬فريق‭ ‬استعراضي‭. ‬يقومون‭ ‬بالعمل‭ ‬المناسب‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬مشروعهم‭ ‬واضح‭ ‬ولديهم‭ ‬مدرب‭ ‬جيّد‭ ‬هو‭ ‬ميتشل‮»‬‭.‬


انتداب‭ ‬ذكي‭ ‬

وبحسب‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي،‭ ‬فإن‭ ‬استمرارية‭ ‬التشكيلة‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تفسّر‭ ‬النجاح‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬خسارتنا‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬أساسيين،‭ ‬احتفظنا‭ ‬بـ15‭ ‬أو‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ (...)‬،‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالتأقلم‭ ‬ويؤمنون‭ ‬بأفكار‭ ‬المدرّب‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أوريول‭ ‬روميو‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬وقلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬سانتياغو‭ ‬بوينو‭ ‬إلى‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بانتدابات‭ ‬ذكية،‭ ‬بفضل‭ ‬انتمائه‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي‭ ‬فوتبول‭ ‬غروب‭ ‬وشبكة‭ ‬الكشافين‭ ‬الواسعة‭.‬

والنادي‭ ‬مملوك‭ ‬بنسبة‭ ‬47 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي‭ ‬التابعة‭ ‬للشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتعود‭ ‬نصف‭ ‬حصصه‭ ‬لبيري‭ ‬غوارديولا،‭ ‬شقيق‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬الفذ‭ ‬بيب‭.‬

ونجح‭ ‬بضمّ‭ ‬المهاجم‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك،‭ ‬بانتقال‭ ‬هو‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ (‬7.5‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يانخل‭ ‬هيريرا‭ ‬القادم‭ ‬بخمسة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬والجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬سافيو‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬تروا‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثانية،‭ ‬أحد‭ ‬أندية‭ ‬المجموعة‭ ‬أيضاً‭. ‬وكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬البداية‭ ‬الرائعة‭ ‬لجيرونا،‭ ‬فسجّل‭ ‬دوفبيك‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬وأضاف‭ ‬سافيو‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬المميّز‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬أربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

ويشرح‭ ‬كارسيل‭: ‬‮«‬يملك‭ ‬دوفبيك‭ ‬قدرات‭ ‬بدنية‭ ‬هائلة‭. ‬هو‭ ‬متعطش‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬هدافاً‭. ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬بمقدوره‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل،‭ ‬لكنه‭ ‬يمنحنا‭ ‬رغبة‭ ‬الفوز،‭ ‬قدرة‭ ‬التفوّق‭ ‬في‭ ‬المبارزات‭ ‬الثنائية‭ ‬وإلقاء‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬الخصوم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ضمّ‭ ‬جيرونا‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬دالي‭ ‬بليند‭ ‬بعقد‭ ‬حرّ،‭ ‬والحارس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬غاتسانيغا،‭ ‬واستعار‭ ‬المدافع‭ ‬السابق‭ ‬لسيتي‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭.‬

انتقالات‭ ‬كافية‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬‮«‬مشاهدته‭ ‬ممتعة،‭ ‬يريد‭ ‬استحواذ‭ ‬الكرة‭ ‬ويملك‭ ‬الشخصية‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‮»‬،‭ ‬بفضل‭ ‬مجموعة‭ ‬سيتي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬كارسيل‭.‬

في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬يعمل‭ ‬‮«‬السحر‮»‬‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬المدرّب‭ ‬ميتشل‭ ‬المواهب‭ ‬لتطوير‭ ‬أسلوب‭ ‬لعب‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬القلق‭ ‬كثيراً‭ ‬بشأن‭ ‬النتيجة،‭ ‬الهجوم‭ ‬والهجوم‭ ‬لتسجيل‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬


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