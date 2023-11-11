مدرب الرياض السعودي يمنح اللاعبين راحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (د ب أ): ذكر تقرير إخباري أمس السبت أن البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض السعودي منح اللاعبين راحة مدة أربعة أيام، على أن يعودوا إلى تدريباتهم الجماعية يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة أبها الودية المقررة في 18 نوفمبر الجاري.
وذكرت مصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية أن هيلمان اتفق مع الجهاز الفني على تخصيص التدريبات خلال فترة أجندة المباريات الدولية للجوانب اللياقية والاكتفاء بمباراة تجريبية واحدة.
وأضافت المصادر أن عبدالمحسن القحطاني والزيمبابوي ناوليدج موسونا، لاعبي الفريق، سيعودان إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية بعد فترة أجندة المباريات الدولية، إثر اكتمال جاهزيتهما اللياقية والعلاجية.
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