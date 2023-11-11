مدرب الرياض السعودي يمنح اللاعبين راحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬البرازيلي‭ ‬أودير‭ ‬هيلمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرياض‭ ‬السعودي‭ ‬منح‭ ‬اللاعبين‭ ‬راحة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬إلى‭ ‬تدريباتهم‭ ‬الجماعية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬أبها‭ ‬الودية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬خاصة‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬هيلمان‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬التدريبات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬أجندة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬للجوانب‭ ‬اللياقية‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بمباراة‭ ‬تجريبية‭ ‬واحدة‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬القحطاني‭ ‬والزيمبابوي‭ ‬ناوليدج‭ ‬موسونا،‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق،‭ ‬سيعودان‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬أجندة‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية،‭ ‬إثر‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيتهما‭ ‬اللياقية‭ ‬والعلاجية‭.‬



