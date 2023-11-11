إنجلترا تحقق فوزا ساحقا على كاليدونيا الجديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جاكرتا – (د ب أ): حقق منتخب إنجلترا فوزا ساحقا أمام منتخب كاليدونيا الجديدة وتغلب عليه 10 / صفر أمس السبت، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة في إندونيسيا، كما تغلب منتخب اليابان على بولندا 1 / صفر.
وحصد المنتخب الإنجليزي بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وإيران.
وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من المباراة متقدما بأربعة أهداف سجلها ريس ديني وجاستين أوبوافودو وتايلر ديبلينج وجوش-كوفي أشيمبونج في الدقائق 16 و30 و35 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من
الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف سام أمو-أمياو وأوبوافودو وإيثان نوانيري ثلاثة أهداف للمنتخب الإنجليزي في الدقائق 51 و57 و78 ثم جاء الهدف الثامن للفريق في الدقيقة 80 وسجله وادريا هانيي لاعب كاليدونيا الجديدة بالخطأ في شباك منتخب بلاده.
وبعدها، أضاف هاريسون موراي-كامبيل وفينلي ماكليستر الهدفين التاسع والعاشر لإنجلترا في الدقيقتين 85 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
أما المنتخب الياباني، فقد حسم مباراته أمام نظيره البولندي بهدف وحيد سجله رينتو تاكاوكا في الدقيقة 76 .
وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي شهدت لقاء المنتخب الأرجنتيني مع نظيره السنغالي.
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