إنجلترا تحقق فوزا ساحقا على كاليدونيا الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬فوزا‭ ‬ساحقا‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬10‭ / ‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوار‭ ‬الفريقين‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للناشئين‭ (‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭) ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬كما‭ ‬تغلب‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬بولندا‭ ‬1‭ / ‬صفر‭.‬

وحصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبي‭ ‬البرازيل‭ ‬وإيران‭.‬

وأنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬متقدما‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬ريس‭ ‬ديني‭ ‬وجاستين‭ ‬أوبوافودو‭ ‬وتايلر‭ ‬ديبلينج‭ ‬وجوش‭-‬كوفي‭ ‬أشيمبونج‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬16‭ ‬و30‭ ‬و35‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭

‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬أضاف‭ ‬سام‭ ‬أمو‭-‬أمياو‭ ‬وأوبوافودو‭ ‬وإيثان‭ ‬نوانيري‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬51‭ ‬و57‭ ‬و78‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الهدف‭ ‬الثامن‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬وسجله‭ ‬وادريا‭ ‬هانيي‭ ‬لاعب‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وبعدها،‭ ‬أضاف‭ ‬هاريسون‭ ‬موراي‭-‬كامبيل‭ ‬وفينلي‭ ‬ماكليستر‭ ‬الهدفين‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬لإنجلترا‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬85‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭.‬

أما‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬فقد‭ ‬حسم‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬البولندي‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬رينتو‭ ‬تاكاوكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ .‬

وحصد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬لقاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السنغالي‭.‬