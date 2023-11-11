إيران تحقق فوزا مفاجئا على البرازيل

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جاكرتا – (د ب أ): فجر منتخب إيران مفاجأة كبيرة وتغلب على نظيره البرازيلي 3 /2 أمس السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في إندونيسيا.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح منتخب إنجلترا نظيره منتخب كاليدونيا الجديدة 10 / صفر.
وعلى استاد جاكرتا الدولي، تقدم منتخب البرازيل بهدفين حملا توقيع ريان في الدقيقة 28 وأبوالفضل زماني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47
لكن المنتخب الإيراني انتفض وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق يعقوب باراج في الدقيقة 54 وكسرى طاهري في الدقيقة 69 واسماعيل غوليزاده في الدقيقة 73.
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