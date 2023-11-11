إيران تحقق فوزا مفاجئا على البرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فجر‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬مفاجأة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البرازيلي‭ ‬3‭ /‬2‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬اكتسح‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة‭ ‬10‭ / ‬صفر‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬جاكرتا‭ ‬الدولي،‭ ‬تقدم‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بهدفين‭ ‬حملا‭ ‬توقيع‭ ‬ريان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬وأبوالفضل‭ ‬زماني‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬47

لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬انتفض‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬متتالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬يعقوب‭ ‬باراج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬وكسرى‭ ‬طاهري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬واسماعيل‭ ‬غوليزاده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭.‬