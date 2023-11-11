مسؤول الأسرى في حماس: نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى.
وأضاف أن نتنياهو "يتحمل مسؤولية مصير كل الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين لدينا".
وكان صرح نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إطلاق سراح الأسرى وأن عملية التفاوض تتم مع رئيس الموساد.
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