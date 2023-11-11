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مسؤول الأسرى في حماس: نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى

11/11/2023 7:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى.


وأضاف أن نتنياهو "يتحمل مسؤولية مصير كل الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين لدينا".

وكان صرح نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إطلاق سراح الأسرى وأن عملية التفاوض تتم مع رئيس الموساد.

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