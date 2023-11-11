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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع بغزة

11/11/2023 7:13:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء، وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا فيه تدهور الأوضاع بغزة.


وأكد الشيخ محمد ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لوقف إطلاق النار وفتح دائم لمعبر رفح، لافتا إلى استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.

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