رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع بغزة

رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأميركي الأوضاع بغزة
التاريخ
11/11/2023 7:13:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء، وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحثا فيه تدهور الأوضاع بغزة.
وأكد الشيخ محمد ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا لوقف إطلاق النار وفتح دائم لمعبر رفح، لافتا إلى استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
MENAFN11112023000208011052ID1107411906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.