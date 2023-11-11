حمد بن جاسم يعلق على القمة العربية الإسلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في السعودية أمس السبت، لافتا إلى أنها تأتي في "ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة".وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب الشيخ حمد بن جاسم: "لقد انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم".



وأضاف بن جاسم: "وكنت أتمنى أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقرارات عملية واضحة يمكن متابعتها في المحافل والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، وعلى من يؤيدونها في كل ما تقوم به، لوقف تعنتها واستهتارها بكل القيم والمعايير الإنسانية".



وأردف: "وهذا هو السبيل الممكن الآن لوقف ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي لا يراعي حرمة ولا قانونا إنسانيا أو دوليا".



وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "كما أتمنى لو أن الدول العربية تضع مستشفياتها الميدانية، وما أكثرها! على الجانب المصري من الحدود مع غزة لاستقبال الجرحى الذين أقفلت في وجوههم مستشفيات غزة ولا تستطيع معالجتهم وهي تتعرض لقصف لا يتوقف، وهؤلاء لهم الحق في الحصول على العلاج، كبقية خلق الله، وفي كل الشرائع والظروف".

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