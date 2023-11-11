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كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

11/11/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد التي جرت قبل أيام، حيث اعترف الاحتلال فقط بمقتل جندي.


وأظهر مقطع فيديو نشرته القسام أن مقاتليها أطلقوا النار صوب سيارة كان يتواجد بها جنديين في جيش الاحتلال، ثم استدراج قوة أخرى عبر سيارة محروقة وضعتها للتمويه، ثم فجرت عبوة ناسفة بالجنود.

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