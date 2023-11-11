كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد

كتائب القسام بالضفة تعلن مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد
التاريخ
11/11/2023 7:13:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية مفرق بيت ليد التي جرت قبل أيام، حيث اعترف الاحتلال فقط بمقتل جندي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته القسام أن مقاتليها أطلقوا النار صوب سيارة كان يتواجد بها جنديين في جيش الاحتلال، ثم استدراج قوة أخرى عبر سيارة محروقة وضعتها للتمويه، ثم فجرت عبوة ناسفة بالجنود.
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