صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واشتباه بتسلل طائرة مسيرة باتجاه سديروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.
وقال الجيش في بيان: "تحذير من الاشتباه بتسلل طائرة معادية من قطاع غزة نحو سديروت".
ولاحقا، أعلن الناطق باسم بلدية سديروت، أنه تم اعتراض المسيرة، وقال: "بعد التحذير من تسلل طائرة معادية إلى منطقة سديروت تم اعتراض الطائرة بنجاح".
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