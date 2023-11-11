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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة واشتباه بتسلل طائرة مسيرة باتجاه سديروت

11/11/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.


وقال الجيش في بيان: "تحذير من الاشتباه بتسلل طائرة معادية من قطاع غزة نحو سديروت".


ولاحقا، أعلن الناطق باسم بلدية سديروت، أنه تم اعتراض المسيرة، وقال: "بعد التحذير من تسلل طائرة معادية إلى منطقة سديروت تم اعتراض الطائرة بنجاح".

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