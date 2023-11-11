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5 شهداء في غارات إسرائيلية بغزة

11/11/2023 7:13:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة، ليل السبت الأحد.


واستهدف قصف إسرائيلي آخر مقرا للأمم المتحدة يؤوي نازحين غرب غزة أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

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