5 شهداء في غارات إسرائيلية بغزة

5 شهداء في غارات إسرائيلية بغزة
التاريخ
11/11/2023 7:13:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة، ليل السبت الأحد.
واستهدف قصف إسرائيلي آخر مقرا للأمم المتحدة يؤوي نازحين غرب غزة أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.
MENAFN11112023000208011052ID1107411902
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.