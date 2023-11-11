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من يراهن على الأمريكان خسران

11/11/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أُذكر‭ ‬من‭ ‬يقرأون‭ ‬لي،‭ ‬بأنني‭ ‬لا‭ ‬أخوض‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية،‭ ‬لأنني‭ ‬كالخباز‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يشتهي‭ ‬رغيف‭ ‬الخبز،‭ ‬وكالطاهي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يميل‭ ‬الى‭ ‬أكل‭ ‬ما‭ ‬يطهو،‭ ‬أي‭ ‬إن‭ ‬عملي‭ ‬الرسمي‭ ‬يتطلب‭ ‬متابعة‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬نكد‭ ‬وغم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فقد‭ ‬ظل‭ ‬عمودي‭ ‬هذا‭ ‬نشازا،‭ ‬وكنت‭ ‬أغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب،‭ ‬بينما‭ ‬كل‭ ‬ذو‭ ‬ضمير‭ ‬حي‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬القلم‭ ‬ظل‭ ‬منفعلا‭ ‬بحرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الغاشمة‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬أعتبر‭ ‬دم‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬دمي،‭ ‬وهمّهم‭ ‬همي،‭ ‬ولا‭ ‬أعتبر‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬‮«‬هجومية‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬أتت‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الدفاع‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬فقد‭ ‬ظلت‭ ‬غزة‭ ‬تئن‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬ويتعرض‭ ‬سكانها‭ ‬للبطش‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬

وتفاصيل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الهمجي‭ ‬على‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬مبذولة‭ ‬ومتاحة‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬الوسائط،‭ ‬وليس‭ ‬عندي‭ ‬جديد‭ ‬أضيفه‭ ‬إليها،‭ ‬وما‭ ‬أود‭ ‬أقوله‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬إنني‭ ‬استهجن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬الأمريكان‭ ‬يكيلون‭ ‬بمكيالين‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإسرائيل‭ ‬وضحاياها‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬لأنهم‭ ‬يدينون‭ ‬القتيل‭ ‬وينصرون‭ ‬القاتل،‭ ‬بينما‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬للأمريكان‭ ‬مكيالا‭ ‬واحدا،‭ ‬فهم‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مع‭ ‬الباغي‭ ‬المعتدي‭ ‬العُتُل‭ ‬الزنيم،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬شن‭ ‬يوافق‭ ‬طبقة‮»‬،‭ ‬فالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكلها‭ ‬الحالي‭ ‬هي‭ ‬النموذج‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل‭: ‬يتدفق‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأوروبيين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بها‭ ‬سكان‭ ‬أصليون،‭ ‬يشبعونهم‭ ‬قتلا‭ ‬وتهجيرا‭ ‬وتشريدا،‭ ‬ويستولون‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬ويقيمون‭ ‬فيها‭ ‬مستوطنات‭ ‬تحولت‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬مدن،‭ ‬ثم‭ ‬جيء‭ ‬بعبيد‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬ساموهم‭ ‬سوء‭ ‬العذاب،‭ ‬وطوال‭ ‬قرنين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬ظل‭ ‬البيض‭ ‬الذين‭ ‬وفدوا‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬تعرف‭ ‬بـ«الأمريكية‮»‬‭ ‬يقاتلون‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬بالحديد‭ ‬والنار‭
‬للفوز‭ ‬بمناجم‭ ‬الذهب‭ ‬أو‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬وفور‭ ‬إعلان‭ ‬استقلال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انفجرت‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬هلك‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭.‬

وهكذا‭ ‬قامت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬جماجم‭ ‬من‭ ‬أسموهم‭ ‬بالهنود‭ ‬الحمر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فالعنف‭ ‬الدموي‭ ‬أمر‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬الوجدان‭ ‬والمزاج‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬سودان‭ ‬اليوم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬وحشية‭ ‬مقاتلين‭ ‬دمويين‭ ‬ذوي‭ ‬بشرة‭ ‬سمراء‭ ‬يحملون‭ ‬اسم‭ ‬الجنجويد،‭ ‬ففي‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬جنجويد‭ ‬بيض‭ ‬يعود‭ ‬تاريخهم‭ ‬إلى‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬البيض‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬استورد‭ ‬السود‭ ‬بقوة‭ ‬المال‭ ‬والسلاح،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬النهضة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأمريكية‭ ‬منذ‭ ‬مطالع‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬كانت‭ ‬بعرق‭ ‬ودماء‭ ‬أولئك‭ ‬السود،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جزاء‭ ‬إحسانهم‭ ‬كان‭ ‬تعريضهم‭ ‬للإذلال‭ ‬وقتلهم‭ ‬بدم‭ ‬بارد،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬المتعة‮»‬‭ ‬أحيانا‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬مزاج‭ ‬دموي‭ ‬وما‭ ‬ولغت‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬إلا‭ ‬أهلكت‭ ‬فيها‭ ‬الزرع‭ ‬والضرع‭ ‬وقضت‭ ‬على‭ ‬الحرث‭ ‬والنسل‭ ‬ودمرت‭ ‬الشجر‭ ‬والحجر‭ ‬والبشر،‭ ‬وإسرائيل‭ ‬هي‭ ‬وكيل‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ولهذا‭ ‬يبلغ‭ ‬السقوط‭ ‬الأخلاقي‭ ‬بالرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬قصفت‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسمائة‭ ‬شخص،‭ ‬ثم‭ ‬يرتب‭ ‬لجسر‭ ‬جوي‭ ‬يأتي‭ ‬بالسلاح‭ ‬والعتاد‭ ‬لإسرائيل‭ ‬كي‭ ‬تواصل‭ ‬عمليات‭ ‬السحل‭ ‬والقتل‭ ‬بالجملة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬إبراء‭ ‬الذمة‭ ‬يناشد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بكل‭ ‬أدب‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بإيصال‭ ‬مواد‭ ‬الإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

كيف‭ ‬يرجو‭ ‬أحد‭ ‬خيرا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومازالت‭ ‬شعوب‭ ‬فيتنام‭ ‬وكمبوديا‭ ‬ولاوس‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والوسطى‭ ‬والبلقان‭ ‬والعراق‭ ‬وغرينادا‭ ‬ونيكاراغوا‭ ‬وأفغانستان‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الجراح‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬لهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬أغارت‭ ‬على‭ ‬أراضيهم‭ ‬وأهلكت‭ ‬الملايين‭ ‬ودمرت‭ ‬البيئة،‭ ‬وداست‭ ‬سنابك‭ ‬دباباتها‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترفض‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحروب‭ ‬و«إبادة‭ ‬البشر‮»‬،‭ ‬وكاد‭ ‬المريب‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬خذوني‭.‬

والشاهد‭: ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مكيال‭ ‬واحد،‭ ‬تكيل‭ ‬به‭ ‬بسخاء‭ ‬لنفسها‭ ‬وصنائعها‭ ‬وربائبها،‭ ‬وتطفف‭ ‬الميزان‭ ‬عندما‭ ‬يخص‭ ‬الشعوب‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فمن‭ ‬يتغطى‭ ‬بالأمريكان‭ ‬عريان‭.‬

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