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قراءة في مضامين الكلمة البحرينية

11/11/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأكيد‭ ‬الموقف‭ ‬التاريخي‭ ‬الراسخ‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بالرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة،‭ ‬لتؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الراسخ،‭ ‬والرسالة‭ ‬المباشرة،‭ ‬والرؤية‭ ‬الواضحة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬المنطقة‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الكلمة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬كارثية‭ ‬تفوق‭ ‬القدرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬التحمل‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬الكلمة‭ ‬بعبارات‭ ‬وكلمات‭ ‬محددة‭ ‬ومباشرة،‭ ‬ووضعت‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬الحروف‭ ‬بكل‭ ‬وضوح،‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬يعني‭ ‬تصعيدا‭ ‬يتجاهل‭ ‬القرارات‭ ‬والمواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬ويهدد‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل،‭ ‬وحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬حمَّلت‭ ‬الكلمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وبالمبادرة‭ ‬الفورية‭ ‬لاعتماد‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والحصار‭ ‬لصالح‭ ‬الأبرياء،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬مرهون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فوراً‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الكلمة‭ ‬المطالبة‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬طارئة‭ ‬ومستقلة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬المتخذة‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحماية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وبالتحقيق‭ ‬المحايد‭ ‬فيما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬متصاعد،‭ ‬ولمتابعة‭ ‬ملف‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وبرصد‭ ‬وتحديد‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬الميدانية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لحشد‭ ‬الجهود‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬ما‭ ‬دمرته‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭.. ‬وتلك‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬إنسانية‭ ‬وقانونية،‭ ‬تنظر‭ ‬إلى‭ ‬الحاضر‭ ‬وتستشرف‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البناء‭ ‬والسلام‭ ‬كعملها‭ ‬للعلاج‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭. ‬

ومع‭ ‬تجديد‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬للموقف‭ ‬البحريني‭ ‬المؤيد‭ ‬والداعم‭ ‬للحقوق‭ ‬الوطنية‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬بإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.. ‬فإن‭ ‬سموه‭ ‬أطلق‭ ‬عبارة‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬وهي‭ ((‬أن‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬أصبحت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منارةً‭ ‬للشرعية‭)).. ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬العبارة‭ ‬ترسيخ‭ ‬للحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومسؤولية‭ ‬العالم‭ ‬والإنسانية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬إشادة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بالدور‭ ‬الحيوي‭ ‬والرائد‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وكل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬إشادة‭ ‬تستحقها‭ ‬السعودية‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬وعظيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬للعرب‭ ‬والمسلمين‭.‬

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