غزة الأبية ليست ((نو مانز لاند))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الصهاينة‭ ‬والقادة‭ ‬الغربيون‭ ‬يطرحون‭ ‬يوميا‭ ‬أفكارا‭ ‬وتصورات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬مسلمات‭ ‬ومن‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬أن‭ ‬يرضخ‭ ‬لها‭ ‬ويقبلها‭ ‬بلا‭ ‬نقاش‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬ذروة‭ ‬الهمجية‭.‬

الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬يطرحونها‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬من‭ ‬الوجود‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بحكم‭ ‬غزة‭.‬

حماس‭ ‬حركة‭ ‬مقاومة‭ ‬وطنية‭ ‬فلسطينية‭. ‬الصهاينة‭ ‬والغربيون‭ ‬يريدون‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭ ‬وطردها‭ ‬نهائيا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬مستقبلا‭ ‬فقط‭ ‬لأنها‭ ‬ارتكبت‭ ‬جريمة‭ ‬مروعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭. ‬الجريمة‭ ‬أنها‭ ‬مارست‭ ‬الحق‭ ‬الذي‭ ‬يكفله‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الخاضع‭ ‬للاحتلال‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬الغاصب‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المقاومة‭ ‬المسلحة‭. ‬جريمتها‭ ‬أنها‭ ‬لقنت‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬درسا‭ ‬موجعا‭.‬

أن‭ ‬يقرر‭ ‬الصهاينة‭ ‬والغرب‭ ‬بأنفسهم‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬قمة‭ ‬الاحتقار‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وقمة‭ ‬الاحتكام‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الغاب‭ ‬والقوة‭ ‬والإرهاب‭.‬

وكل‭ ‬التصورات‭ ‬التي‭ ‬يطرحونها‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه‭ ‬وتحمل‭ ‬نفس‭ ‬المعنى‭. ‬

أحد‭ ‬هذه‭ ‬الخيارات‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬السيطرة‭ ‬الأمنية‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬عزة،‭ ‬وتتولى‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬السيطرة‭ ‬السياسية‭.‬

طرح‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬يعني‭ ‬أنهم‭ ‬يريدون‭ ‬إضفاء‭ ‬شرعية‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬غاشم‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬له،‭ ‬ويريدون‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬وأن‭ ‬تتولى‭ ‬مسئولية‭ ‬حماية‭ ‬الاحتلال‭.‬

خيار‭ ‬آخر‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مسئولية‭ ‬إدارة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

بهذا‭ ‬الخيار‭ ‬يريدون‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬تقر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بالاحتلال‭ ‬الصهيوني،‭ ‬بل‭ ‬بالمشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬كله،‭ ‬وأن‭ ‬تتولى‭ ‬أيضا‭ ‬حماية‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬وهذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب‭.‬

أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬أيضا‭ ‬وضع‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الدولية‭. ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬وضع‭ ‬القطاع‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الغربية‭ ‬أساسا‭. ‬أي‭ ‬إنه‭ ‬يراد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬المباشرة‭ ‬الغربية‭ ‬الصهيونية‭.‬

الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬ويتحدثون‭ ‬عن‭ ‬مصيرها‭ ‬ومستقبلها‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬أرضا‭ ‬بلا‭ ‬صاحب‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬بـ«نو‭ ‬مانز‭ ‬لاند‭ ‬ No ‭- ‬ Man's ‭- ‬ Land ‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬التعبير‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬ويعني‭ ‬الأرض‭ ‬المهجورة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يسكنها‭ ‬أحد‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬صاحب‭ ‬ولا‭ ‬سيادة‭ ‬لأحد‭ ‬عليها‭.‬

لكن‭ ‬غزة‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬نو‭ ‬مانز‭ ‬لاند‮»‬‭. ‬غزة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وطن‭ ‬عربي‭ ‬اسمه‭ ‬فلسطين‭.. ‬غزة‭ ‬يسكنها‭ ‬شعب‭ ‬عربي‭ ‬حر‭ ‬أبي‭ ‬له‭ ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬حافل‭.. ‬غزة‭ ‬أهلها‭ ‬صامدون‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬المجازر‭ ‬ورغم‭ ‬صور‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬سيقررون‭ ‬مصيرها‭ ‬ومستقبلها‭.‬

المهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬الهمجي‭ ‬بين‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأمريكا‭ ‬وباقي‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة،‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أمرين‭ ‬رئيسيين‭:‬

الأول‭: ‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬كله‭ ‬اجتمعت‭ ‬إرادته‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الآن‭ ‬ومستقبلا‭.‬

والثاني‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬يكشف‭ ‬الزيف‭ ‬الكامل‭ ‬لادعاء‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬بأنها‭ ‬تؤيد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقبلا‭. ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ادعاؤهم‭ ‬صحيحا‭ ‬لما‭ ‬طرحوا‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التصورات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة‭. ‬غزة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬مستقبل‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إنهم‭ ‬أغلقوا‭ ‬ملف‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولن‭ ‬يسمحوا‭ ‬بقيامها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الخيار‭ ‬لهم‭ ‬والأمر‭ ‬بيدهم‭.‬